In questi giorni Vodafone sta cercando di attirare a sé dei nuovi clienti attraverso varie offerte della gamma Special, diversificate a seconda dell’operatore di provenienza e in alcuni casi attivabili anche online.

Quest’oggi abbiamo parlato di Vodafone in tema di lancio di un’iniziativa sociale e di copertura 5G, adesso invece ci occupiamo un po’ delle offerte che l’operatore rosso sta proponendo.

Offerte Vodafone Special Giga (anche online)

In questo periodo Vodafone ha aggiornato il listino delle offerte Special attivabili online con una novità – la nuova operator attack Vodafone Special Giga con 70 GB a 7,99 euro al mese – e altre conferme.

La nuova offerta ha preso il posto della precedente Special 50 Digital Edition, che non risulta più attivabile tramite il sito dell’operatore (ma non è sparita del tutto dai listini). A differenza dell’offerta precedente, quella nuova è disponibile all’attivazione anche per i clienti in arrivo da Iliad.

Alla luce di questi cambiamenti, il listino delle offerte Vodafone operator attack attivabili online in questo momento risulta così composto:

Vodafone Special Giga è disponibile all’attivazione per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile). L’offerta include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti e 70 GB in 4G con formula “20 GB di base + 50 GB” e il Digital Service (assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone) al costo di 7,99 euro . I servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta. Il costo di attivazione di quest’offerta è di 0,01 euro. Ecco il link diretto per l’attivazione online.

Per i clienti WINDTRE, TIM e ho. Mobile non ci sono offerte speciali Digital attivabili online, ma ce ne sono alcune standard (Red Pro a 14,99 euro al mese) o dedicate ai clienti Under 25 (Shake it Fun) e Under 30 (Shake it Easy).

Vodafone Special Minuti 50 GB e altre offerte

Da oggi, 18 novembre 2021, torna attivabile nei negozi l’offerta Vodafone Special Minuti 50 GB, che si affianca a diverse altre ancora disponibili. Ecco il listino completo:

Vodafone Special Minuti 50 GB è attivabile dai clienti in arrivo da TIM, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil. Comprende minuti illimitati verso tutti e 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese e prevede un costo di attivazione di 0,01 euro, a cui va aggiunto quello per la nuova SIM.

Vodafone Special Minuti 20 GB con Prova Vodafone è disponibile per i clienti che attivano un nuovo numero e include minuti illimitati e 20 GB a 11,99 euro al mese.

Infine, fino al 30 novembre i clienti Iliad, Fastweb e di altri MVNO potranno sottoscrivere la Vodafone Special Unlimited “Raccolta Punti” (o “Happy Cashback”) a 9,99 euro al mese con 50 GB, minuti e SMS illimitati e 5 euro di ricarica Happy Cashback al mese (a fronte di una ricarica mensile minima di 10 euro).

