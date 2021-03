Se avete intenzione di cambiare operatore e volete provare la rete e i servizi offerti da Vodafone, quest’oggi l’operatore rosso annuncia Prova Vodafone, un programma che ha come finalità quella di permettere agli utenti di provare la rete Vodafone senza impegni.

Provare la rete senza impegno

Prova Vodafone, che prevede un costo di accesso pari a 5 euro, include il costo di attivazione, il costo della SIM e il primo mese dell’offerta. Da oggi, 17 marzo 2021, Prova Vodafone è disponibile con le offerte Vodafone Special Unlimited a 7 euro al mese, Vodafone Special Unlimited Limited Edition a 6,99 euro al mese e Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese.

Entrando nel dettaglio, Vodafone Special Unlimited prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati e 50 giga di traffico da dati su rete 4G a 5 euro per il primo mese, per passare poi a 7 euro al mese. L’offerta è attivabile dagli utenti provenienti da Fastweb Mobile, PosteMobile e altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Limited Edition prevede, invece, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati su rete 4G a 5 euro per il primo mese, per passare poi a 6,99 euro al mese. L’offerta è attivabile per gli utenti che fanno richiesta di portabilità da CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Plintron.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche