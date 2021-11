Prenderà il via lunedì 22 novembre, con una durata di tre settimane, il nuovo progetto realizzato da Vodafone in collaborazione con Fenixs, impresa sociale che opera nel carcere di Bollate per facilitare il reinserimento lavorativo dei detenuti. L’idea è quella di raccogliere i vecchi smartphone per destinarli al ricondizionamento, nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici.

Raccolta e ricondizionamento degli smartphone

Gli utenti potranno portare nei Vodafone Store i propri device inutilizzati e, nel caso abbiano un valore residuo, ottenere uno sconto per l’acquisto di un nuovo smartphone nell’ambito dell’iniziativa Smart Change. Se invece lo smartphone non dovesse avere alcun valore commerciale, l’utente potrà decidere di donarlo al progetto per il ricondizionamento integrale o per il riutilizzo di eventuali parti.

L’operazione in oggetto sarà effettuata da parte dei detenuti del Carcere di Bollare come parte del progetto di economia circolare. In questo modo, grazie alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa nel corso della detenzione, sarà facilitata la riabilitazione e la risocializzazione dei reclusi, facilitando il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto Fenixs si compine principalmente di due attività: una di ricondizionamento di materiale dismesso per ridurre i rifiuti elettronici e riportare sul mercato dispositivi che altrimenti sarebbero stati destinati alla distruzione, e una di trattamento dei rifiuti RAEE (Rifiuti Ambientali Elettrici ed Elettronici), con una lavorazione manuale che risulta più efficace dal punto di vista sociale e che consente di ottenere una selezione più fine delle materie rispetto ai sistemi automatizzati.

In occasione del Black Friday, che Vodafone ha così trasformato in un Green Friday, sarà possibile ottenere una super valutazione del proprio usato, un ulteriore stimolo a non gettare nei rifiuti dispositivi che possono avere una seconda vita. Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai Vodafone Store, che vi forniranno dettagli anche sulla rigenerazione delle Vodafone Station, ancora una volta nell’ottica di ridurre i rifiuti e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.