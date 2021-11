In queste ore OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato della qualità della connessione 5G nel nostro Paese. Lo studio, condotto dal 1° luglio 2021 al 28 settembre 2021, ha registrato alcuni parametri essenziali per quanto riguarda l’esperienza di connessione 5G dei quattro operatori telefonici italiani: Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE.

Come se la cava il 5G di TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad

Partiamo subito col dire che WINDTRE è risultato il primo operatore mobile per quanto riguarda l’estensione e la copertura della rete 5G. Guardando i numeri si scopre che l’operatore surclassa di circa 4 volte le altre aziende impegnate nella connettività di quinta generazione. Gli utenti WINDTRE si collegano alla rete 5G il 22.3% delle volte comparati al 5.8% di Vodafone, al 2.6% di TIM e all’1.2% di Iliad.

TIM è invece al primo posto per la velocità di download e upload su rete 5G con un punteggio di 273.7 Mbps in download, contro i 126.2 Mbps di Vodafone, i 103.5 Mbps di Iliad e gli appena 64.7 Mbps di WINDTRE. Gli altri operatori si contengono invece il podio per quanto riguarda l’esperienza di fruizione dei video sul 5G – Iliad, TIM e Vodafone sono a pari merito -, sulla qualità del gaming in mobilità (TIM e Vodafone) e sulla qualità delle chiamate vocali su 5G (Iliad, TIM e Vodafone).

Nel corso dei prossimi mesi tutti gli operatori mobile continueranno a estendere l’adozione del 5G nel nostro Paese. Il prossimo rapporto di OpenSignal potrebbe evidenziare un quadro profondamente differente soprattutto per quanto riguarda l’estensione e la copertura del 5G.

