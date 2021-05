Vodafone tenta gli ex clienti con l’offerta Special 50 Digital Edition

In questi giorni è in corso – via SMS – una nuova campagna promozionale “Torna in Vodafone” avente ad oggetto l’ottima offerta Vodafone Special 50 Digital Edition.

A chi è rivolta l’offerta e come attivarla

In particolare, alcuni ex clienti dell’operatore rosso che avevano lasciato in precedenza il consenso per essere ricontattati stanno ricevendo un messaggio con una proposta di rientro in Vodafone con l’offerta menzionata. Il target sembra costituito principalmente dai clienti attualmente in TIM.

Come si evince dal messaggio, l’offerta proposta può essere attivata sia online, cliccando sul link presente nel messaggio, che recandosi in un negozio Vodafone aderente. In entrambi i casi i costi di attivazione e per la nuova SIM sono azzerati in promozione. Ecco il testo del messaggio in arrivo con link annessi:

«Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 20 Maggio 2021».

Va specificato che quello riportato è solo un esempio di messaggio, il termine ultimo indicato a ciascun cliente per attivare l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition potrebbe variare.

Vodafone Special 50 Digital Edition: info e costi

Nessuna variazione, invece, tocca l’offerta in sé, che rimane quella già nota: Vodafone Special 50 Digital Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G, in questo caso al prezzo di 7 euro al mese con addebito su credito residuo o Smart Pay (carta di credito o domiciliazione SEPA SDD).

Sono inclusi nel prezzo anche i Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno.

Tutto questo senza dimenticare che tutte le nuove SIM Vodafone – anche eSIM – prevedono di base il piano Vodafone 25 New, che include alcuni servizi non disattivabili, come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica. Questi ultimi sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.

L’offerta descritta può essere sfruttata anche in Roaming UE e nel Regno Unito alle stesse condizioni nazionali. In ogni caso il cliente è tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS illimitati compresi nel bundle.

La stessa offerta Vodafone Special 50 Digital Edition è disponibile anche in formato operator attack, nel qual caso costa 7,99 euro al mese.