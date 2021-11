Live Translate dei Google Pixel 6 funziona anche sui Pixel precedenti

Live Translate è una delle numerose funzioni che hanno debuttato a bordo di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ma, al pari di altre chicche al momento esclusive come Magic Eraser, può in realtà essere sfruttata anche sui Pixel delle generazioni precedenti.

La dichiarazione ufficiale che vuole la funzione Live Translate fare perno sulle capacità di machine learning del chipset Google Tensor avrebbe già portato ad escludere un suo rilascio ufficiale per gli smartphone Made by Google meno recenti e, d’altronde, Big G ha già confermato che non tutte le novità dei Pixel 6 verranno portate sui predecessori.

Per gli utenti più curiosi, in ogni caso, esiste un modo piuttosto semplice per provare Live Translate sul proprio smartphone: come dimostrato da un utente su Twitter, è sufficiente effettuare il sideload di un’applicazione.

In particolare, l’app di cui fare il sideload è la versione di Android System Intelligence presente su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, che può essere reperita agevolmente tramite APKMirror a questo link (si consiglia di scaricare la versione più recente). A quanto si apprende, la procedura di installazione dovrebbe andare a buon fine sugli smartphone della serie Pixel aggiornati ad Android 12, tuttavia l’esito potrebbe variare a seconda del modello usato.

Gli screenshot che vedete di seguito provengono da un Google Pixel 4a, ma l’esito positivo della procedura di installazione e il corretto funzionamento di Live Translate sono già stati confermati anche con riferimento a Google Pixel 5.

