Primo aggiornamento software per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro

Per la gioia di tutti gli appassionati, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro arriveranno anche in Italia e, in attesa di vederli disponibili nel nostro Paese – vi abbiamo spiegato come acquistarli subito –, i nuovi smartphone Made by Google stanno ricevendo il primo aggiornamento software della loro carriera.

Google Pixel 6 e 6 Pro: le novità dell’aggiornamento

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro portano al debutto la versione stabile di Android 12 con tante nuove funzioni dedicate (ecco quali arriveranno sui modelli precedenti).

Dal momento che si tratta di smartphone nuovi e di un major update del sistema operativo, era inevitabile che ci fosse qualche ultimo ritocco da apportare per far arrivare i dispositivi pronti nelle mani dei primi acquirenti ed è proprio questa, con ogni probabilità, la finalità dell’aggiornamento in roll out.

Google ne ha comunicato il rilascio indicando come data di riferimento quella di domani, 28 ottobre, senza tuttavia pubblicare un changelog completo. Sappiamo, dunque, che la nuova build è la numero SD1A.210817.036 (SD1A.210817.036.A8 per Verizon), ma non quali ottimizzazioni siano presenti al suo interno, né se contenga ad esempio delle nuove patch di sicurezza mensili.

Come aggiornare Google Pixel 6 e 6 Pro

Una volta ultimato il setup dello smartphone, il download dei nuovi aggiornamenti disponibili viene effettuato automaticamente in background, avvisando l’utente solo della necessità di un riavvio per completare l’installazione. Ove il vostro Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro non segnali aggiornamenti disponibili, potete effettuare un controllo manuale tramite il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

