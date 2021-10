Nel giorno in cui festeggiamo l’arrivo di Google Pixel 6/6 Pro su Amazon Italia e anche su eBay Italia, torniamo a parlare delle funzionalità peculiari dei nuovi smartphone di Google e di quali di queste saranno disponibili anche sugli smartphone Pixel più vecchi.

Alcune funzionalità di Google Pixel 6 non arriveranno sui vecchi Pixel

Come ben sappiamo Google è una di quelle aziende che tende spesso a migrare alcune feature anche sui vecchi Pixel – l’astrofotografia ne è un chiaro esempio -, ma con il lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro con il processore proprietario Google Tensor, ci si chiede quante e quali saranno le funzionalità che migreranno sui vecchi Pixel.

Un portavoce di Google ha risposto a questa domanda sottolineando che: “Come tutte le funzionalità Pixel, il nostro obiettivo è di portarne la maggior parte sui vecchi Pixel ove è tecnicamente possibile farlo – sebbene possa essere necessario del tempo per sviluppare e offrire un’esperienza differente“. Per il colosso di Mountain View, infatti, un sacco di grattacapi arrivano proprio dalle funzionalità realizzate appositamente per il processore Google Tensor, come ad esempio Live Traslate. “Non abbiamo una data precisa circa il rilascio per le vecchie generazioni di Pixel, ma restati sintonizzati per nuovi annunci“.

Il team di Google Pixel farà di tutto per migrare la maggior parte delle funzionalità viste durante il lancio di Google Pixel 6 anche sulle vecchie generazioni, ma è inevitabile che alcune di quelle presentate resteranno esclusiva dei nuovi modelli.

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

