I Pixel di Google accolgono un nuovo tile Internet in stile Material You

Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato un nuovo tile Internet dedicato gli utenti degli smartphone della serie Pixel: è chiaramente in perfetto stile Material You ed è pensato per offrire un’esperienza di connettività più semplice e intuitiva.

Google Pixel 6 e Google Pixel Pro, insieme con il rilascio di Android 12 in versione stabile, sono naturalmente gli argomenti più caldi del momento nel panorama Android e le novità non sono ancora finite.

Nuovo tile Internet per i Google Pixel

La finalità perseguita attraverso questo nuovo tile Internet nei Quick Settings è quella di facilitare il passaggio da una rete all’altra e risolvere eventuali problemi che dovessero presentarsi.

Il nuovo pannello Internet, che si apre tramite il tile nella tendina delle impostazioni rapide, permette di attivare e disattivare sia la connessione Wi-Fi che quella Mobile Data tramite switch appositi contrassegnati con la dicitura Wi-Fi e col nome del provider internet.

In questo modo, evidentemente, viene richiesto un passaggio in più per disattivare il Wi-Fi e Google ha spiegato questa scelta sottolineando come la maggior parte degli utenti siano soliti disattivare il Wi-Fi unicamente quando intendono forzare l’utilizzo della rete dati, ad esempio in caso di Wi-Fi lento o con segnale debole. Tuttavia, gli utenti che spengono il Wi-Fi sono anche gli stessi che spesso dimenticano di riattivarlo finendo per consumare dati mobili in eccesso. A quanto pare questo inconveniente è particolarmente comune, per questo motivo Big G ha deciso di risolverlo adottando un cambiamento che potrebbe richiedere un periodo di adattamento ma che, nel lungo periodo, dovrebbe portare benefici in termini di riduzione degli errori e delle conseguenze indesiderate.

Il cambiamento, Google ci tiene a precisarlo, non inciderà in alcun modo sulle regole del passaggio dalla rete Wi-Fi a quella su dati mobili: in presenza di una rete Wi-Fi disponibile, il Pixel proverà a connettirvisi automaticamente.

Per quanto riguarda l’attivazione del Wi-Fi con la modalità aereo abilitata, ci sono due possibilità:

aprire i Quick Settings, fare tap sul nuovo tile Internet e dall’Internet Panel attivare il relativo toggle, selezionando la rete alla quale connettersi. dalle Impostazioni, entrando in Rete e Internet e poi facendo tap su Internet e attivando il toggle dedicato.

Per quanto concerne gli smartphone dual SIM, Google ha spiegato che il nuovo Internet Panel e la pagina Internet nelle Impostazioni di sistema mostrano soltanto l’operatore la cui SIM sia stata impostata come predefinita per la connessione dati. Al momento, insomma, è possibile impostare solo un operatore per volta, tuttavia in un prossimo aggiornamento potrebbe esserci un’apertura verso gli smartphone dual SIM, così da consentire agli utenti di attivare la connessione dati su una SIM o sull’altra direttamente dall’Internet Panel e dalla pagina Internet delle Impostazioni.

Big G ha poi affrontato il discorso schermata di blocco: nella prima release con Android S, l’accesso all’Internet Panel presupponeva il previo sblocco dello smartphone. Tuttavia, in un prossimo Pixel Feature Drop trimestrale, la casa di Mountain View ha intenzione di rendere l’Internet Panel accessibile anche dalla Lock Screen, così da poter attivare o disattivare Wi-Fi e rete dati alla bisogna. Per ragioni di sicurezza e tutela della privacy, non verrà comunque permesso di passare da un provider Wi-Fi all’altro senza aver prima sbloccato il dispositivo.

Infine, Google ha precisato che gli utenti potranno continuare ad attivare/disattivare la ricerca Wi-Fi senza intaccare funzioni e servizi basati sulla posizione, visto che la disattivazione della ricerca Wi-Fi non disattiva comunque il chip Wi-Fi dello smartphone.

