Guardate che belli i nuovi widget di Chrome e YouTube Music in Material You

Nelle ultime settimane Google si è impegnata per aggiornare e rendere coerenti con il nuovo Material You le proprie applicazioni su Android. Le ultime due app a ricevere questo trattamento sono Chrome stabile e YouTube Music che si uniscono al meteo di Google, Gmail, Drive e tante altre. I nuovi widget sono tre per Google Chrome 95 mentre è in preparazione il nuovo widget “Now Playing & Recently played” per YouTube Music.

I nuovi widget di Chrome devono essere attivati con dei flag

Come detto in precedenza, i nuovi widget di Chrome sono 3 e si chiamano “Scorciatoie Chrome 5×2”, “Scorciatoie Chrome 5×1” e “Chromium Dino”. Come facilmente intuibile dai nomi, i primi due offrono accesso rapido a un nuovo tab in incognito, una ricerca Google, una ricerca vocale e a Google Lens. L’ultimo invece permette di giocare con il famoso dinosauro che siamo abituati a vedere quando non abbiamo accesso ad internet. Per attivare i tre widget bisogna però attivare due flag, ovvero:

chrome:flags/#enable-quick-action-search-widget-android

chrome:flags/#enable-quick-action-search-widget-android-dino-variant

Questi widget sono presenti già dalla Beta di Chrome 95 per Android e oltre ai tre menzionati in precedenza sono sempre disponibili quelli che si occupano di mostrare i preferiti e l’accesso rapido alla ricerca Google.

Il nuovo widget di YouTube Music è sempre più vicino

Vi avevamo parlato in precedenza del nuovo widget di YouTube Music, presentato, insieme ad altri, su Twitter nel giorno in cui Android 12 è stato lanciato ufficialmente. Questo widget è già presente su iOS e usa una griglia 4×2 che può essere estesa solo in orizzontale, pur non mostrando contenuto aggiuntivo. Nella parte superiore troviamo la canzone in riproduzione, il tasto “mi piace” e il tasto play/pausa.

Sotto alla parte appena descritta troviamo le tracce che abbiamo ascoltato di recente, così da poterle riprodurre nuovamente in maniera rapida direttamente dalla home. Nonostante le funzionalità offerte siano ottime, non si può fare a meno di notare che mancano dei controlli multimediali veri e propri, pecca che andrebbe indubbiamente rivista. In ogni caso purtroppo al momento non si ha certezza di quando questo widget arriverà anche se non dovrebbe mancare ancora molto.

Leggi anche: Android 12 è arrivato! Tutte le novità da conoscere della nuova versione