I widget del Meteo di Google si rinnovano col Material You di Android 12 e altro

La settimana scorsa, poco prima di annunciare al mondo i nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, Google aveva rinnovato i propri widget del meteo col Material You di Android 12 e adesso li ha aggiornati di nuovo con altre novità interessanti.

In particolare, il widget 3×3 è ancora denominato Meteo ed è privo di descrizione, adesso passa di default a 4×2 nell’anteprima. Le dimensioni 4×2 e 5×2 permettono di tenere sott’occhio un riepilogo delle condizioni meteo e una previsione oraria per le successive quattro ore, ma in fondo compare anche la dicitura “More on weather.com”.

Riducendo il widget ad una forma quadrata, le informazioni mostrate sono la temperatura corrente, quella massima e minima, la posizione in alto a destra e le condizioni meteo in alto a sinistra. Insomma, tante informazioni utili in poco spazio.

Il wiget a pillola “in diagonale” è da 3×1 e può essere esteso orizzontalmente per includere anche temperatura minima e massima in aggiunta a quella corrente e alle condizioni meteo.

Nella versione estesa del widget, infine, sono presenti anche le previsioni meteo dei due giorni successivi.

Ecco qualche screenshot coi nuovi widget del meteo di Google.

Questo nuovo aggiornamento, le cui novità sono visibili su Android 12, arriva con la versione 12.42 beta dell’app Google, scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante. In alternativa, trovate l’APK su APKMirror.