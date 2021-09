Google Keep ottiene i nuovi widget in perfetto stile Material You

Google Keep, la nota e comodissima applicazione della casa di Mountain View per note elenchi e promemoria, si cala ancora di più in clima Android 12 grazie ai nuovi widget in perfetto stile Material You.

Una decina di giorni fa vi avevamo parlato dei numerosi cambiamenti portati sulle varie applicazioni di Google dall’adozione del nuovo Material You e, accanto alle varie Google Drive, Google Duo, Google Calendar e Google Foto figurava anche il nome di Google Keep.

Google Keep: ecco i widget in stile Material You

Le novità portate da questo restyling sono subito molto evidenti, soprattutto mettendo fianco a fianco Google Keep con Material You e sistema di temi dinamici in base allo sfondo e la precedente versione “Google Material”.

Innanzitutto, la barra di ricerca abbandona la forma squadrata e ne assume una “a pillola” e il tasto “+” in basso a destra passa da circolare a quadrato con gli angoli arrotondati. Il cambiamento più evidente, comunque, riguarda i colori: adesso cambiano in base alla palette dello sfondo impostato dall’utente. Tuttavia dal punto di vista funzionale non si segnalano novità di sorta.

Quanto meno rimanendo nell’app, perché in realtà un’altra modifica significativa tocca i widget in stile Material You, riservati ai soli smartphone con a bordo Android 12 (la nuova UI, invece, è visibile anche su Android 11). Potete vederli nello screenshot riportato qui sotto.

Come installare la versione più recente di Google Keep

Purtroppo, pare che il roll out dei nuovi widget stia avvenendo in maniera graduale: alcuni utenti li hanno visti già insieme al nuovo design, altri invece con la versione 5.21.361.07.40 dell’applicazione.

L’ultima versione di Google Keep è già disponibile per tutti sul Google Play Store – ma, come detto, i widget sono presenti solo su Android 12 – ed è scaricabile cliccando sul seguente badge.