Continua il rimodernamento in chiave Material You da parte di Google nei confronti delle sue applicazioni e questa sera, in occasione dell’evento di lancio di Google Pixel 6, Google Pixel Stand 2, Google Pixel Pass e di Android 12, tocca ai widget di Gmail, YouTube Music e Google Drive.

Widget in Material You per Gmail, YouTube Music e Google Drive

Ebbene sì e finalmente dovremmo aggiungere. Dopo Google Maps, Google Keep, Google Foto e altre applicazioni varie, è il turno di Gmail, YouTube Music e Google Drive di ricevere i nuovi widget in stile Material You. I nuovi widget sono stati mostrati da Google durante l’evento di questa sera e saranno disponibili per tutti i dispositivi con a bordo Android 12 entro qualche settimana con un aggiornamento.