Poco più di un mese fa vi avevamo riportato gli ultimi aggiornamenti sulla copertura del 5G di TIM, oggi invece vediamo quali sono gli smartphone compatibili che in questo momento permettono di ottenere le prestazioni migliori in termini di velocità.

5G di TIM: velocità massime dichiarate

Prima di passare alla lista completa degli smartphone compatibili le cui velocità in 5G vengano espressamente indicate, è bene fare una breve premessa sulle caratteristiche salienti del 5G di TIM.

L’operatore, a quanto si legge sul sito ufficiale, nella pagina dedicata al 5G, dichiara una velocità massima di 2 Gbps in download e di 150 Mbps in upload. A proposito di quest’ultima, per la verità, va detto che i documenti di trasparenza tariffaria delle offerte TIM più recenti già comprensive della connettività 5G riportano una velocità massima raggiungibile in upload di 300 Mbps.

Naturalmente, ai fini dello sfruttamento del 5G di TIM, il cliente deve necessariamente trovarsi in una zona già coperta dall’operatore e deve possedere uno smartphone 5G su cui sia attiva un’offerta comprensiva del 5G.

5G di TIM: gli smartphone più veloci

A proposito degli smartphone compatibili, premesso che l’operatore chiarisce che “Tutti i dispositivi che supportano la tecnologia 5G possono attivare un’offerta per navigare in 5G sulla rete TIM“, esiste un elenco dettagliato di modelli certificati e, per ciascuno di essi, viene altresì segnalata la velocità massima raggiungibile.

La lista comprende soltanto smartphone dei marchi Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, vivo, Realme, TCL, Motorola e LG. In linea di massima, per tutti gli smartphone viene riportata una velocità massima raggiungibile (parliamo solo di quella di download) pari a 1,4 Gbps, mentre soltanto gli ultimi iPhone 13 di Apple e i modelli premium di Samsung e OPPO riescono a spingersi fino a 2,2 Gbps.

Ecco la lista completa dei modelli certificati con le relative velocità massime raggiungibili:

