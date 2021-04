Si chiama TCL 20 Pro 5G ed è il nuovo flagship firmato TCL. Schermo curvo, un potente SoC Qualcomm Snapdragon 690, quadrupla fotocamera e supporto alle Reti di quinta generazione sono solo alcuni degli aspetti principali di questo nuovo smartphone. Il tutto è accompagnato da un’estetica molto elegante, degna di un vero dispositivo di fascia alta. Per il suo prezzo, però, TCL 20 Pro 5G si posiziona nella fascia media del mercato e ciò lo rende un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di uno smartphone 5G.

Caratteristiche di TCL 20 Pro 5G

TCL 20 Pro 5G è dotato di un ampio display curvo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e piccolo foro centrale per la fotocamera interna. La tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Dispay offre colori più fedeli alla realtà, ben contrastati e garantisce una ottimale visualizzazione dei contenuti anche alla luce diretta del sole.

Grazie al supporto all’HDR10, è possibile fruire dell’intera libreria Netflix in altissima qualità. Lo smartphone si posiziona tra i migliori dispositivi per il display, avendo ottenuto un punteggio di 89 dal laboratorio indipendente DXOMARK.

Lo smartphone è alimentato da un SoC Qualcomm snapdragon 960 5G con processore octa-core Qualcomm Kyro 560 (2× KyroGold (A77,2.0GHz) + 6× Kyro Silver (A55, 1.7 GHz)), GPU Adreno 619L e 6 GB o 8 GB di RAM accompagnati da 256 GB di spazio di archiviazione interna espandibili con microSD fino a 1 TB. Tuttavia, la configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM dovrebbe essere disponibile esclusivamente per il mercato inglese.

TCL 20 Pro 5G è dotato di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX582 da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da una ultra-grandangolare da 16 MP (123°, f/2.4), una lente Macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera esterna può registrare video in 4K a 30 fps e supporta l’HDR, la modalità Pro, Video Slow-Mo, modalità Super Night, modalità Super Steady, Video Bokeh e tante altre modalità di scatto. La fotocamera interna di TCL Ottawa è da 32 MP e può registrare video in 4K a 30 fps.

La batteria dello smartphone è un’unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, per una ricarica da 0 a 100 in meno di due ore. A bordo di TCL 20 Pro 5G troviamo Android 11. Non manca la possibilità di sbloccare il dispositivo tramite riconoscimento del viso e lettura dell’impronta digitale.

Design di TCL 20 Pro 5G

TCL 20 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Space Light e Ocean Soul, due colorazioni luminose e che creano dei bei riflessi. Lo smartphone ha dimensioni pari a 164,2 x 73 x 8,77 mm, pesa 190 grammi e possiede in totale tre pulsanti: uno per l’accensione, uno per il volume e uno per l’attivazione di Google Assistant.

Funzionalità di TCL 20 Pro 5G

Oltre al supporto HDR10 per l’intera libreria Netflix, lo smartphone offre la funzione Super Bluetooth per collegare un massimo di quattro dispositivi e riprodurre la musica simultaneamente. Sono tantissime le modalità fotocamera supportate, mentre il supporto alla tecnologia EIS permette di registrare video stabili.

Accessori di TCL 20 Pro 5G

L’azienda ha annunciato oggi anche due accessori dedicati a TCL 20 Pro 5G. Parliamo della flip cover con bordo trasparente pensata per proteggere lo smartphone da graffi e altri danni, ma che può essere utilizzata anche come supporto orizzontale per vedere video e effettuare video-chiamate.

E gli auricolari wireless TCL MOVEAUDIO S600, con Hybrid Active Noise Cancelling e design in-ear. Gli auricolari sono disponibili nel nuovo colore Moondust Gray in abbinamento con lo smartphone.

Disponibilità e prezzi di TCL 20 Pro 5G

TCL 20 Pro 5G è già disponibile in diversi Paesi Europei nelle colorazioni Marine Blue e Moondust Gray al prezzo consigliato di 549,90 euro.