TIM prosegue con i miglioramenti alla rete 5G e allarga la copertura ad altre località italiane in questo caldo agosto 2021. La rete di quinta generazione ha raggiunto questo mese nuove cittadine e punta ad ampliarsi ulteriormente dal prossimo mese, con l’obiettivo di raggiungere una copertura nazione entro il 2025.

Il 5G TIM continua ad allargarsi: ecco le ultime località raggiunte e gli obiettivi

La rete 5G TIM, che al momento sfrutta lo standard NSA (Non Standalone) e si appoggia agli apparati 4G già esistenti, raggiunge altre località in base all’ultimo aggiornamento fornito dall’operatore questo mese. Alla lista di città coperte, che comprende Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara e Benevento, si è aggiunta di recente Ivrea, mentre tra le località turistiche troviamo anche Portofino (che si aggiunge a Cortina d’Ampezzo, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere e Courmayeur).

Tra le altre località raggiunte dal 5G TIM abbiamo anche Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro e Osio Sotto, anche se la rete potrebbe non essere comunque disponibile su tutto il territorio comunale.

Secondo quanto riportano le specifiche sul sito, gli utenti dovrebbero essere in grado di raggiungere velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload. TIM ha intenzione di coprire le principali città, località turistiche e distretti industriali entro la fine dell’anno, e dal prossimo mese dovremmo assistere a diversi ampliamenti con la tecnologia di quinta generazione. L’obiettivo dell’operatore è quello di raggiungere l’intero territorio nazionale entro il 2025. Ci riuscirà? Intanto fateci sapere la vostra, se siete già riusciti a testare le rete.

