Gli smartphone medio gamma TCL 10 Plus e TCL 10 SE sono sbarcati in Italia a fine agosto e ora è pronto ad approdare nel Bel Paese anche il nuovo TCL 20 5G, uno tra i migliori smartphone 5G disponibile a un prezzo inferiore a 300 euro.

Il nuovo smartphone 5G di TCL è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G e offre un display da 6.67 pollici Full HD+ potenziato dalla tecnologia NXTVISION che mostra colori più fedeli alla realtà e contrasti eccellenti, oltre a una visualizzazione ottimale alla luce diretta del sole.

TCL 20 5G arriva in Italia a meno di 300 euro

La fotocamera posteriore tripla di TCL 20 5G è composta da un sensore principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 118 gradi e da un sensore macro per catturare i dettagli più piccoli, inoltre la modalità Super Night permette di ottenere foto migliori anche di notte. TCL 20 5G supporta anche i video 4K e la tecnologia Gyro EIS (GIS) per registrare video stabili e riprese in alta qualità.

TCL 20 5G è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD ed è alimentato da una potente batteria da 4500 mAh, inoltre il dispositivo offre un’esperienza audio ad alta risoluzione grazie alla tecnologia Qualcomm AptX che mantiene l’audio in sincronia, in modo da poter ascoltare la musica con la stessa resa di un ascolto dal vivo.

TCL 20 5G offre la possibilità di fruire della libreria completa di Netflix in altissima qualità grazie alla certificazione in HDR10. Infine, lo smartphone mette a disposizione la funzione Super Bluetooth che permette di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

TCL 20 5G è caratterizzato da una struttura completamente liscia al tatto dalla finitura opaca e sfodera un elegante posteriore con finitura 3D, inoltre è dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione laterale.

TCL 20 5G sarà disponibile nelle colorazioni Streamer Gray e Ocean Blue da inizio dicembre 2020 nei negozi TIM e Vodafone al prezzo consigliato al pubblico di € 299.

