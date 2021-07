Vodafone torna in pista con le offerte “Vodafone Special” da 7,99 euro al mese

Vodafone continua l’offensiva per conquistare nuovi clienti e da oggi propone nei suoi punti vendita le offerte ricaricabili Vodafone Special a partire da 7,99 euro al mese soltanto per i clienti disposti a richiedere la portabilità del numero. La disponibilità di queste opzioni tariffarie rimane però limitata, e quindi vi conviene procedere quanto prima possibile.

Le offerte “Vodafone Special” attivabili in negozio

Le offerte Vodafone Special di cui si discorre, salvo eventuali proroghe, saranno disponibili in edizione limitata per pochi giorni e attivabili in punti vendita Vodafone tramite codici interni. Di seguito vi segnaliamo la lista delle offerte disponibili per l’attivazione in negozio e le condizioni per poterne profittare:

Vodafone Special 50 Digital Edition : minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di internet a 7,99 euro al mese se si proviene da Fastweb e alcuni operatori virtuali (eccetto Kena, ho.Mobile, Very Mobile e Lyca Mobile);

: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di internet a al mese se si proviene da Fastweb e alcuni operatori virtuali (eccetto Kena, ho.Mobile, Very Mobile e Lyca Mobile); Vodafone Special 100 Digital Edition : minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (eccetto Kena, ho.Mobile, Very Mobile e Lyca Mobile);

: minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali e 100 GB di internet a al mese se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (eccetto Kena, ho.Mobile, Very Mobile e Lyca Mobile); Vodafone Special Unlimited : minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di internet a 9,99 euro al mese se si proviene da Kena Mobile e Lyca Mobile, con un contributo di attivazione di 12,10 euro ;

: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di internet a se si proviene da Kena Mobile e Lyca Mobile, con un ; Vodafone Special Minuti 20 Giga : minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di internet a 11,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero;

: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di internet a al mese per chi attiva un nuovo numero; Vodafone Special Minuti 50 Giga Summer Promo: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di internet a 14,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero o per chi proviene da qualsiasi operatore.

In ogni caso, vale la pena di precisare che, per tutte le offerte tariffarie sopra citate, il costo standard di una nuova SIM Vodafone è pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico, salvo un importo diverso a discrezione del rivenditore. Sarà, peraltro, possibile usufruire dell’opzione Prova Vodafone, così da testare per un mese una delle citate offerte.