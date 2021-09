Dopo varie settimane di indiscrezioni, per OPPO Reno6 5G e Reno6 Pro 5G è arrivato finalmente il momento della presentazione ufficiale e anche Vodafone ha deciso di vendere questi due smartphone.

Ricordiamo che parliamo di due telefoni molto interessanti, così come ci confermano le rispettive schede tecniche:

OPPO Reno6 5G

display 20:9 AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 410 ppi) con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 900 octa core

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OV64B da 64 MP (f/1.7 con EIS), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM (5G+4G o dual 4G), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

certificazione IP54, sensore d’impronte integrato nel display, supporto Dolby Atmos

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65 W

OPPO Reno6 Pro 5G

display 20:9 AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 402 ppi) con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core

12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP (f/1.8 con OIS), ultra-grandangolare da 16 MP (f/2.4), teleobiettivo da 13 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM (5G+4G o dual 4G), supporto eSIM, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

certificazione IPX4, sensore d’impronte integrato nel display, supporto Dolby Atmos

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65 W

I clienti Vodafone interessati all’acquisto di uno dei due nuovi smartphone di OPPO hanno la possibilità di pagarli in unica soluzione o a rate: nel primo caso i prezzi sono di 499,99 euro per il modello base e di 799,99 euro per quello Pro mentre nel secondo caso vi sono varie possibilità.

Vodafone propone OPPO Reno6 5G e Reno6 Pro 5G anche a rate

Per quanto riguarda OPPO Reno6 5G, gli utenti possono acquistarlo con finanziamento Flexy Pay con rate a partire da 9,99 euro oppure abbinandolo a una delle offerte della serie Infinito Edition (che mettono a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e traffico dati senza limiti) con canone a partire da 12 euro al mese (cifra a cui bisogna aggiungere il prezzo dell’offerta telefonica scelta).

Per il modello Pro il prezzo del canone parte da 16,99 euro al mese in caso di acquisto con finanziamento Flexy Pay e da 21 euro al mese in caso di abbinamento a una delle offerte della gamma Infinito Edition (a tale cifra bisogna aggiungere il prezzo dell’offerta telefonica scelta).

Ricordiamo che le soluzioni Flexy Pay richiedono un finanziamento con Compass e possono prevedere una durata di 12, 20 o 30 mesi a seconda dello smartphone acquistato mentre in caso di scelta della rateizzazione la durata è di 24 mesi (con eventuale previsione di un corrispettivo di recesso anticipato e l’addebito delle rate su carta di credito o tramite domiciliazione bancaria).

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

