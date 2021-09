Da una collaborazione fra Vodafone e ironSource nasce Aura, una suite dedicata ai dispositivi Android in arrivo prossimamente anche in Italia. A che pro? Per offrire ai clienti dell’operatore un’esperienza d’uso migliore dei servizi e dei contenuti, mirando in tal modo a una maggiore affiliazione.

Nei dettagli della suite Aura di Vodafone

Vodafone si è dunque avvalsa della partnership della società di app economy ironSource per costruire e migliorare le relazioni coi propri clienti, fornendo contenuti e servizi atti a ottimizzare l’esperienza d’uso dei dispositivi.

Come anticipato, la soluzione si chiama Aura, una suite dedicata a smartphone e dispositivi Android che dà la possibilità all’operatore di promuovere contenuti e servizi in maniera ingegnosa, avvalendosi dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, fornendo cioè al cliente proposte coerenti con le sue abitudini e interessi durante a partire già dalla configurazione del dispositivo.

Queste le parole di Arnon Harish, presidente e co-fondatore di ironSource, a tal riguardo:

Per stringere rapporti di fedeltà e fiducia con i clienti, oggi è necessario rispondere alle loro esigenze attraverso contenuti di alta qualità offerti al momento giusto […] un’esperienza ottimizzata più ricca e adatta a ogni singola esigenza durante la configurazione e il ciclo di vita del dispositivo.

Al momento non è chiaro quando e come tale servizio verrà distribuito, ma ne sapremo certamente di più strada facendo.

