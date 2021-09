Quest’oggi, 22 settembre, l’assistente virtuale Vodafone TOBi è pronto a festeggiare l’ingresso dell’autunno con una interessante promozione. I Clienti Vodafone potranno prendere parte all’evento direttamente tramite l’applicazione mobile MyVodafone (link al download in calce alla news), oppure seguendo questo link che riporta alla pagina del sito Vodafone.

Vodafone TOBi festeggia l’autunno

Dopo aver aperto la chat con Vodafone TOBi, l’assistente digitale dell’operatore telefonico vi proporrà l’offerta Vodafone Happy Black Limited Edition con il primo mese gratuito. Gli utenti Vodafone potranno quindi attivare il servizio di fidelizzazione a pagamento di Vodafone, Vodafone Happy Black, sfruttando il primo mese gratuito con rinnovo dal secondo mese a 2,99 euro al mese.

Il servizio di fidelizzazione di Vodafone, grazie alla collaborazione con numerosi brand, offre ogni mese sconti e promozioni per acquistare smartphone e altri prodotti legati al mondo dell’Internet of Things (IoT). Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, sembra che alcuni clienti Vodafone stiano anche ricevendo alcune offerte legate alla famiglia Infinito Special Edition con minuti di chiamate, SMS e GB di traffico dati illimitati in 5G a prezzi personalizzati.

Se siete clienti Vodafone e volete scoprire cos’ha in serbo Vodafone TOBi per festeggiare l’ingresso dell’autunno, non vi resta che aprire l’app MyVodafone e tappare sull’icona dell’assistente digitale. Fateci sapere nei commenti qui in basso quale promozione vi è stata proposta!

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche