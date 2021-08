Torniamo a occuparci di ColorOS 12, la nuova attesa versione dell’interfaccia personalizzata di OPPO basata su Android 12 che il produttore si prepara a rilasciare a livello globale.

Ricordiamo che in Cina tale interfaccia è già sbarcata di recente su alcuni smartphone OnePlus al posto di Hydrogen OS in seguito alla fusione tra questi due popolari brand della telefonia (almeno per ora, invece, a livello internazionale i device di OnePlus continueranno a usare OxygenOS).

OPPO rilascerà la versione stabile di ColorOS 12 il prossimo mese

ColorOS 12 è in fase beta da alcuni mesi e pare che il produttore cinese abbia in programma di rilasciare la versione stabile il 13 settembre, almeno ciò è quanto stato confermato indirettamente da Breeno, l’assistente smart di OPPO e il seguente screenshot, pubblicato sul social Weibo, ci offre una dimostrazione:

Sempre sulla base di tale immagine, ColorOS 12 dovrebbe essere rilasciato in Cina alle 03,00 PM (ora locale).

Così come apprendiamo da GSMArena, pare che altri utenti abbiano provato a chiedere all’assistente informazioni sulla nuova versione dell’interfaccia personalizzata di OPPO ma la sua risposta sarebbe cambiata: invece di fornire una data precisa, infatti, si limiterebbe ora a rispondere che sarà svelata presto, invitando a seguire i canali ufficiali dell’azienda per essere costantemente aggiornati.

Ad oggi il team di Google non ha ancora confermato una data di rilascio per la versione definitiva pubblica di Android 12, sistema operativo che è in fase beta ormai da diversi mesi. Il colosso di Mountain View, tuttavia, sta stringendo i tempi e ha invitato gli sviluppatori di applicazioni a ottimizzarle per la nuova versione dell’OS.

Nel caso in cui l’informazione fornita dall’assistente smart di OPPO dovesse essere corretta, il rilascio pubblico di Android 12 dovrebbe avvenire entro il 13 settembre. Non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza per scoprirlo.

