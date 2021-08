La OPPO Reno6 Series sarà lanciata il 9 settembre 2021 e seguiremo insieme l’evento, come vi abbiamo spiegato a inizio mese. Oggi la casa cinese ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi di quello che sarà svelato tra due settimane.

Una nuova frontiera del video ritratto con OPPO Reno6 Series

L’evento di lancio di OPPO Reno6 Series sarà trasmesso in streaming il 9 settembre 2021 alle ore 10:30, direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi, luogo unico e che riflette la visione OPPO di equilibrio tra tecnologia all’avanguardia e design artistico.

In base a quanto dichiarato dal produttore stesso, la OPPO Reno6 Series vuole dare il via a un nuovo modo di creare video-ritratti attraverso il supporto dell’Intelligenza Artificiale, consentendo ai creatori digitali di esprimere al meglio tutte le emozioni. Oltre a quella che viene definita come una “pioneristica fotocamera“, i nuovi smartphone disporranno della rivoluzionaria tecnologia proprietaria OPPO Glow, che regala secondo la casa una finitura unica che impreziosisce il design.

Con la nuova line-up, OPPO massimizza la durata della batteria e le prestazioni generali, migliorando le attività quotidiane e garantendo affidabilità e comodità. L’evento di lancio di OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 Pro+ 5G sarà trasmesso in streaming su YouTube, Facebook e Twitter, e potrete seguirlo con noi sul nostro canale YouTube e Twitch.

