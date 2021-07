OnePlus 9T in arrivo a fine estate con ColorOS 11 e una super fotocamera

Tra gli smartphone che dovrebbero essere lanciati nella seconda metà del 2021 troviamo anche OnePlus 9T 5G, al centro di alcune interessanti indiscrezioni nelle ultime ore.

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker Savage inside su Twitter, OnePlus 9T 5G dovrebbe essere lanciato nel corso del terzo trimestre di quest’anno (ossia entro la fine di settembre) e arrivare sul mercato con una notevole novità dal punto di vista software.

A dire del leaker, infatti, lo smartphone dovrebbe fare girare ColorOS 11, ossia l’interfaccia personalizzata di OPPO e ciò sulla scia della fusione dei team di sviluppo di OnePlus e OPPO annunciata lo scorso mese. Resta da capire se tale scelta riguardi anche la versione destinata alla commercializzazione al di fuori della Cina.

Una super fotocamera per OnePlus 9T

Inoltre, sempre stando a quanto rivelato da Savage inside, tra le caratteristiche del nuovo smartphone di OnePlus vi dovrebbe essere anche una quadrupla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad e dotata di un sensore primario da 108 megapixel.

Lo scorso mese si sono diffuse le prime indiscrezioni su tale smartphone, in particolare sul display, che dovrebbe essere un pannello AMOLED flessibile Samsung E4 con tecnologia LTPO, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 9T non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 888 (difficilmente il produttore cinese deciderà di puntare sul nuovo Qualcomm Snapdragon 888+), 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria integrata.

OnePlus potrebbe lanciare il suo nuovo smartphone di punta insieme all’attesa seconda generazione di OnePlus Nord, modello di fascia media che lo scorso anno è riuscito a conquistare tanti utenti.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il produttore cinese deciderà di proporre OnePlus 9T, soprattutto considerando che non dovrebbe esserci una variante Pro. Sarà questo il modello best buy di fine anno per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta?

* * * nell’immagine OnePlus 9 Pro