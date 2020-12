Giornata piuttosto importante per OPPO che in queste ore annuncia gli smartphone OPPO Reno5 5G e OPPO Reno5 Pro 5G.

Design e caratteristiche OPPO Reno5 5G e Reno5 Pro 5G

Gli smartphone sono molto simili fra loro, per non dire quasi identici, e sono caratterizzati da una scheda tecnica equilibrata e da un comparto fotografico decisamente interessante. OPPO Reno5 5G, il modello base, monta un pannello OLED a risoluzione Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz e fotocamera puch hole nell’angolo in alto a sinistra. OPPO Reno5 Pro 5G, di contro, presenta un display OLED a risoluzione Full HD+ da 6,55 pollici e con refresh rate a 90 Hz. Oltre a montare lo stesso sensore fotografico punch hole da 32 MP, OPPO ha inserito il modulo di sblocco con impronta digitale nello schermo su entrambi gli smartphone.

Anche la scheda tecnica è quasi la stessa, con l’unica differenza di nota a livello del processore. Se, infatti, OPPO Reno5 5G si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 765G, il modello OPPO Reno5 Pro 5G sceglie invece il processore MediaTek Dimensity 1000+. L’azienda offre i terminali Android con RAM LPDDR4x da 8 o 12 GB e con tagli di memoria interna da 128 e 256 GB, mentre restano identiche le caratteristiche circa la connettività e il comparto fotografico quadruplo posteriore.

Bene il supporto alla connettività 5G così come la presenza di Android 11.

Scheda tecnica OPPO Reno5 5G

Display OLED Full HD+ da 6,43 pollici con risoluzione pari a 2400 × 1080 pixel e refresh rate da 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 765G con 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage UFS 2.1 oppure 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno;

Android 11 con ColorOS 11.1;

fotocamera principale da 64 MP con apertura f/1.7, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° e apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP e sensore da 2 MP per foto ritratto;

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.4;

dimensioni: 159.1 × 73.4 × 7.9 mm e peso pari a 172 grammi;

connettività dual SIM, jack audio da 3.5 mm, connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou e USB Type-C;

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 65W Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0).

Scheda tecnica OPPO Reno5 Pro 5G

Display OLED Full HD+ da 6,55 pollici con risoluzione pari a 2400 × 1080 pixel e refresh rate da 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 1000+ con 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage UFS 2.1 oppure 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno;

Android 11 con ColorOS 11.1;

fotocamera principale da 64 MP con apertura f/1.7, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° e apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP e sensore da 2 MP per foto ritratto;

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.4;

dimensioni: 159.7 × 73.2 × 7.6 mm e peso pari a 173grammi;

connettività dual SIM, jack audio da 3.5 mm, connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou e USB Type-C;

batteria da 4350 mAh con ricarica rapida da 65W Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0).

Prezzo e disponibilità OPPO Reno5 5G e Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 5G sarà disponibile nelle colorazioni Aurora Blue, Midnight Black e Glitter Blue al prezzo di 2699 yuan, circa 340 euro, per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB, mentre la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage arriverà a 2999 yuan, circa 380 euro.

Passando a OPPO Reno5 Pro 5G, sarà disponibile nelle colorazioni Glitter Blue, Aurora Blue e Midnight Black al prezzo di 3399 yuan, circa 430 euro, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage ha un prezzo pari a 3799 yuan, circa 480 euro. I sopracitati smartphone saranno disponibili in Cina a partire dal prossimo 18 dicembre, mentre il modello OPPO Reno5 Pro 5G New Year Edition sarà disponibile dal 29 dicembre.

L’azienda ha inoltre confermato che lo smartphone OPPO Reno5 Pro+ 5G con processore Qualcomm Snapdragon 865 e ricarica rapida da 65 W arriverà il 24 dicembre.