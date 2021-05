Come da programma OPPO ha annunciato oggi gli smartphone della gamma Reno 6 5G in Cina. OPPO Reno 6 ha un display piatto da 6,43 pollici, mentre Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+ offrono un display curvo da 6,55 pollici.

Tutti e tre i modelli supportano la ricarica a 65 W e montano un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e frequenza di campionamento tattile di 180 Hz, tuttavia le varianti Pro e Pro+ sono dotate anche del supporto HDR10+.

OPPO Reno 6 è il primo smartphone a essere basato sull’ultimo SoC MediaTek Dimensity 900, mentre Reno 6 Pro è alimentato dal chipset Dimensity 1200 e Reno 6 Pro+ dallo Snapdragon 870. Tutta la gamma supporta fino a 12 GB di RAM. A seguire le specifiche dei tre smartphone OPPO.

Specifiche di OPPO Reno 6 5G

Display AMOLED Full HD+ 90 Hz da 6,43 pollici (2400×1080 pixel) con luminosità fino a 800 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5

Octa Core (2 CPU Cortex-A78 da 2,4 GHz + 6 CPU Cortex-A55 da 2 GHz) Processore MediaTek Dimensity 900 6nm con GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB (UFS 2.1) di archiviazione / 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB (UFS 2.1) di archiviazione

Android 11 con interfaccia ColorOS 11.3

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore OmniVISION OV64B, apertura f / 1.7, flash LED, obiettivo ultra grandangolare 119° da 8 MP con sensore Sony IMX355 con apertura f / 2.2 e fotocamera macro da 2 MP con sensore OmniVISION OV02B10, apertura f / 2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.4

Sensore di impronte digitali in-display

Connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Batteria da 4500 mAh (tipica) / 4400 mAh (minima) con ricarica flash ultra rapida da 65 W

Dimensioni: 156,8 × 72,1 × 7,59 mm; Peso: 182 g

Specifiche di OPPO Reno 6 Pro 5G

Display curvo AMOLED Full HD+ 90Hz da 6,55 pollici (2400×1080 pixel) con luminosità fino a 800 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 1200 6nm fino a 3GHz con GPU ARM G77 MC9

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di archiviazione (UFS 3.1), oppure 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di archiviazione (UFS 3.1)

Android 11 con interfaccia ColorOS 11.3

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore OmniVISION OV64B, apertura f / 1.7, flash LED, obiettivo ultra grandangolare 119° da 8 MP con sensore Sony IMX355 con apertura f / 2.2, obiettivo per ritratti retrò da 2 MP con sensore Galaxycore GC02M1B e fotocamera macro da 2 MP con sensore OmniVISION OV02B10, f /2.4 apertura

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.4

Sensore di impronte digitali in-display

Connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS / Beidou, USB Type-C

Batteria da 4300 mAh (tipica) / 4200 mAh (minima) con ricarica flash ultra rapida da 65 W

Dimensioni: 160,0 × 73,1 × 7,6 mm; Peso: 177 g

Specifiche di OPPO Reno 6 Pro+ 5G

Display curvo AMOLED Full HD+ 90Hz da 6,55 pollici (2400×1080 pixel) con luminosità fino a 1100 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5

Octa Core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz esagonale) Snapdragon 870 7nm piattaforma mobile con GPU Adreno 650

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di archiviazione (UFS3.1), oppure 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB di archiviazione (UFS3.1)

Android 11 con interfaccia ColorOS 11.3

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f / 1.8, OIS, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 16 MP 119° con sensore Sony IMX481, apertura f / 2.2, teleobiettivo da 13 MP con sensore Samsung S5K3M5, apertura f / 2.4 e macro 2 MP fotocamera con sensore OV02B10-A25A, apertura f / 2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con

Sensore di impronte digitali in-display

Connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Batteria da 4500 mAh (tipica) / 4400 mAh (minima) con ricarica flash ultra rapida da 65 W

Dimensioni: 160,8 × 72,5 × 7,99 mm; Peso: 188 g

Disponibilità e prezzi della serie OPPO Reno 6 5G

OPPO Reno 6 5G sarà in vendita in Cina dall’11 giugno a un prezzo di 2.799 yuan (circa 359 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB, mentre il modello da 12 GB + 256 GB costa 3.199 yuan (circa 411 euro).

OPPO Reno6 Pro 5G costa 3499 yuan (circa 449 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB, mentre il modello da 12 GB + 256 GB costa 3.799 yuan (circa 488 euro).

OPPO Reno 6 Pro+ 5G ha un prezzo di 3999 yuan (circa 514 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB, mentre il modello da 12 GB + 256 GB costa 4.499 yuan (circa 578 euro). OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno 6 Pro+ saranno in vendita in Cina a partire dal 5 giugno.