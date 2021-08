La lista degli aggiornamenti software di oggi è alquanto lunga e comprende smartphone di vari OEM Android – l’immancabile Samsung, Redmi, Realme –, così come major update tanto attesi e ricchi di novità e meno esaltanti patch di sicurezza mensili.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire i nomi degli smartphone Android che si stanno aggiornando e quali novità stanno ricevendo.

Redmi 9T, 8, 8A, 7A, Note 10: le novità degli aggiornamenti software

Partiamo da Redmi, che, aspettando la MIUI 13, piazza il maggior numero di smartphone nella raccolta di oggi e sta rilasciando aggiornamenti carichi di cambiamenti.

In attesa della nuova importante release, infatti, ci sono ancora tanti modelli che stanno aspettando l’interessante MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento dedicato). Per alcuni di essi l’attesa volge finalmente al termine e si tratta più precisamente di: Redmi Note 10, Redmi 9T, Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A. Ecco qualche dettaglio in più.

Redmi Note 10 (ecco la nostra recensione) è il modello più economico della serie a cui dà il nome. Lanciato lo scorso mese di marzo, lo smartphone sta ricevendo la MIUI 12.5 in variante Global e la nuova build è la numero V12.5.2.0.RKGMIXM. Le altre varianti regionali, comunque, dovrebbero essere alle porte.

Per quanto riguarda il trio composto da Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A, il roll out è partito soltanto in Cina, pertanto l’attesa per gli altri mercati non è ancora terminata. I tre modelli stanno ricevendo rispettivamente le build numero V12.5.1.0.QCNCNXM, V12.5.1.0.QCPCNXM e V12.5.1.0.QCMCNXM.

Infine, Redmi 9T: lo smartphone, lanciato agli inizi di quest’anno e venduto anche in Cina e in India ma con nomi diversi, ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Arrivato sul mercato con Android 10 e la MIUI 12, Redmi 9T compie dunque il salto alla versione successiva del robottino, tuttavia manca ancora all’appello la MIUI 12.5 (che, comunque, arriverà e sarà seguita dalla MIUI 13). Tra le varie varianti regionali per le quali l’update risulta già in roll out non è ancora presente quella europea, mentre c’è quella Global e la build, una Stable Beta, è la numero V12.0.1.0.RJQMIXM.

Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Fold: le novità degli aggiornamenti

Questa volta gli aggiornamenti in casa Samsung sono due e – a meno di una settimana dalla presentazione dei nuovi modelli – entrambi sono per smartphone pieghevoli: il primo in assoluto, ossia Samsung Galaxy Fold, e il primo con formato a conchiglia, vale a dire Samsung Galaxy Z Flip.

Il contenuto dei due update è identico: Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Z Flip stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2021, che già sono state illustrate nei dettagli. Per il primo, il roll out della build numero F900FXXS5EUG1 è partito dalla Francia; invece, per il secondo, il rilascio della versione F700FXXS7DUG1 è già in corso in vari mercati asiatici ed europei. Per nessuno dei due ci sono nuove funzioni da riportare.

Realme Narzo 30 Pro 5G: le novità dell’aggiornamento

A differenza di Realme Narzo 30 5G, Realme Narzo 30 Pro 5G non è mai stato commercializzato in Italia. Dal forum ufficiale della casa cinese, comunque, apprendiamo del roll out di un nuovo importante aggiornamento.

Realme Narzo 30 Pro 5G ha iniziato a ricevere, in India, la realme UI 2.0 (ecco il nostro confronto tra le migliori personalizzazioni Android, la realme UI è sovrapponibile alla ColorOS di OPPO) con base Android 11. La versione di partenza richiesta è la RMX2111PU_11.A.35/ RMX2111PU_11.A.37/ RMX2111PU_11.A.39 e il roll out avverrà gradualmente.

La nuova build RMX2117_11.C.03 porta una lista di novità particolarmente lunga, che tocca settori come sistema, launcher, personalizzazione, sicurezza e privacy, efficienza, accessibilità, giochi, foto e altre funzioni utili. Inoltre, sono presenti anche le nuove aggiunte di Android 11: permessi one-time, chat bubbles, notifiche rinnovate, la nuova Dark Mode. Il lunghissimo changelog completo è visibile nella seguente immagine.

Come aggiornare Redmi 9T, 8, 8A, 7A, Note 10, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Realme Narzo 30 Pro 5G

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

