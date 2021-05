Realme lancia anche in Italia la serie Narzo, pensata per offrire tecnologie performanti a prezzi competitivi per i giovani utenti. Il debutto della nuova gamma avviene con Realme Narzo 30 5G, che sarà acquistabile in esclusiva su AliExpress.

Realme Narzo 30 5G arriva in Italia: ecco specifiche e funzionalità

Realme lancia anche nel nostro Paese la linea di smartphone Narzo, che prende il nome da un personaggio virtuale creato dalla stessa casa cinese. Si parte da Realme Narzo 30 5G, un dispositivo di fascia media pensato per i giovani utenti orientati al gaming che non vogliono spendere troppo.

Si tratta della versione 5G dello smartphone presentato qualche giorno fa in Malesia. Mette a disposizione un display da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, frequenza di campionamento di 180 Hz, luminosità di 600 nit e fotocamera anteriore integrata con foro. A bordo il SoC MediaTek Dimensity 700 5G a 7 nm, con CPU octa core da 2,2 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2 da 950 MHz, accompagnato da 4 GB di RAM (con tecnologia Dynamic RAM Expansion) e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB).

Il comparto fotografico di Narzo 30 5G è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una singola anteriore: sul retro abbiamo sensore principale da 48 MP, sensore per i ritratti in bianco e nero e sensore per le macro, mentre frontalmente prende posto il sensore da 16 MP (f/2.1) con supporto alla modalità Ritratto e AI Beauty.

La batteria è da 5000 mAh e può contare sul sistema Smart 5G Power Saving, capace di rilevare il segnale circostante e passare automaticamente dal 4G al 5G. Presente anche una modalità di Super risparmio energetico per limitare i consumi quando serve e una funzione per bloccare le app inattive per estendere l’autonomia. Nonostante la generosa batteria, lo smartphone riesce a non trasformarsi in un mattoncino: lo spessore è di 8,5 millimetri e il peso ferma la bilancia a 185 grammi. A livello software Realme Narzo 30 5G arriva sul mercato con Realme UI 2.0 e Android 11.

Prezzo e uscita di Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 5G sarà disponibile da domani fino al 28 maggio 2021 in pre-ordine su AliExpress al prezzo speciale di 169 dollari nella configurazione 4-128 GB. Successivamente sarà acquistabile al prezzo di 219 dollari. Due le colorazioni tra cui scegliere: Racing Silver e Racing Blue.

Anche i prossimi dispositivi della linea Realme Narzo saranno disponibili in Italia in esclusiva su AliExpress.

