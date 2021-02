Dopo alcune settimane di rumor e leak circa gli smartphone Narzo di Realme, in queste ore l’azienda cinese ha finalmente svelato i device Realme Narzo 30 Pro e Realme Narzo 30A.

Caratteristiche Realme Narzo 30 Pro/30 A

Dal punto di vista estetico entrambi gli smartphone si posizionano perfettamente all’interno della fascia di prezzo a cui fanno riferimento. Realme Narzo 30 Pro presenta un design premium, con ampio display, cornici ottimizzate e fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra; Realme Narzo 30A, invece, scende a qualche compromesso circa le cornici (adesso più vistose) e la presenza della fotocamera frontale in un notch a goccia.

Realme Narzo 30 Pro punta tutto sulla presenza del supporto alla connettività 5G, il che porta con sé un hardware più prestante con il processore MediaTek 800U e 6/8 GB di RAM. Il comparto fotografico vede l’arrivo di tre sensori con lente principale da 48 MP, mentre la batteria da 5000 mAh è ideale per un lungo utilizzo – supporta anche la ricarica rapida Dart Charge da 30 W.

Venendo invece a Realme Narzo 30A, il device può essere considerato come un vero e proprio battery phone per via di un modulo da ben 6000 mAh. La componente fotografica è meno prestante rispetto il modello Pro, ma piuttosto standard con un sensore principale da 13 MP e un altro in bianco e nero da 2 MP.

Entrambi i device sono ancora basati su Android 10, forse la più grande pecca per i nuovi smartphone di Realme.

Scheda tecnica Realme Narzo 30 Pro

Display da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con refresh da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 800U;

6/8 GB di RAM con 64/128 GB di storage;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.3, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart Charge da 30 W;

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C e jack audio da 3.5 mm;

Android 10.

Scheda tecnica Realme Narzo 30A

Display da 6.5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek G85;

3/4 GB di RAM LPDDR4x e 32/64 GB di storage;

fotocamera posteriore: sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, sensore bianco e nero da 2 MP con apertura f/2.4, sensore PDAF;

fotocamera frontale da 8 MP;

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18 W;

dual SIM, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C e jack audio da 3.5 mm;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Realme Narzo 30 Pro/30 A

Realme Narzo 30 Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 4 marzo al prezzo di 16.999 rupie indiane, circa 190 euro, nella configurazione 6/64 GB e 19.999 rupie indiane, circa 230 euro, nel modello 8/128 GB. Realme Narzo 30A è invece atteso a partire dal 5 marzo al prezzo di 8.999 rupie indiane, circa 100 euro, con 3/32 GB e 9.999 rupie indiane, circa 115 euro, per la variante 4/64 GB.