Dopo una lunga serie di leak e rumor circa la data dell’evento mobile più atteso dell’anno, il Galaxy Unpacked di Samsung, in queste ore il colosso sudcoreano ha finalmente svelato le sue carte: Samsung Galaxy Unpacked 2021 si terrà il prossimo 11 agosto.

Evento fissato per l’11 agosto

“Viviamo in un’epoca di cambiamento accelerato, da rapidi cambiamenti nella cultura del lavoro all’ascesa di tecnologie di comunicazione all’avanguardia – recita la nota ufficiale di Samsung. Ora più che mai c’è bisogno di dispositivi mobili flessibili e versatili che possano stare al passo con il ritmo veloce della nostra vita in modo da poter massimizzare e goderci ogni momento.”

Il video in calce alla news, oltre a ricordare la data di presentazione dell’Unpacked 2021, non nasconde che i protagonisti dell’evento saranno senza ombra di dubbio due smartphone con display pieghevoli facilmente individuabili in tonalità grigia e viola. La silhouette rimanda senza ombra di dubbio alla famiglia Samsung Galaxy Z Flip e alla serie Samsung Galaxy Fold. A tal proposito, si fanno sempre più ricorrenti rumor e leak su alcune caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold 3 e sul design di Samsung Galaxy Z Flip 3.

Appuntamento, quindi, al prossimo 11 agosto per scoprire i piani del numero uno al mondo in ambito mobile.

