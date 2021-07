Presentato mesi fa in coppia con Sony Xperia 5 III, da due giorni Sony Xperia 1 III è finalmente in preordine in Italia – al prezzo di 1.299 euro, con le cuffie Sony WH-1000XM3 incluse e spedizioni dal 20 agosto –, tuttavia è appena arrivata una notizia decisamente poco incoraggiante in materia di aggiornamenti software.

Stando a quanto riferito da Sony Netherlands alla testata olandese DroidApp (link in fonte), Sony Xperia 1 III riceverà un solo major update di Android e poi due anni di patch di sicurezza mensili.

Insomma, un supporto software tutt’altro che adeguato per un top di gamma, che potrebbe far storcere il naso di fronte al prezzo richiesto e che risulterebbe alquanto imbarazzante se paragonato alla nuova politica di aggiornamenti di Samsung. Le stesse OnePlus e OPPO hanno unito le forze per migliorare il supporto software dei propri device e Google potrebbe incrementare gli anni di aggiornamenti garantiti ai propri smartphone a partire da Google Pixel 6.

Tra le altre cose, inoltre, Sony Xperia 1 III arriva sul mercato con Android 11 a bordo e, se quest’informazione non dovesse essere smentita, vedrebbe in Android 12 il suo primo e unico aggiornamento del sistema operativo.

A conti fatti, non ci resta che sperare che si tratti di un errore o di un’informazione sbagliata appresa e diffusa da qualcuno del team di Sony. Diversamente, dopo il solito time to market eccessivamente dilatato, ci sarebbe già un altro fattore a far perdere appeal all’altrimenti interessante Sony Xperia 1 III.