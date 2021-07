Sony se l’è presa decisamente comoda questa volta, ma finalmente ci siamo: dopo l’annuncio ufficiale dello scorso mese di aprile, ecco finalmente le informazioni ufficiali circa prezzi di listino e disponibilità in Europa dei nuovi flagship Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III.

Nei mesi successivi all’annuncio abbiamo sentito ben poco di questi due nuovi smartphone, che pure sono estremamente interessanti dal punto di vista tecnico: si è parlato principalmente di prezzi (in Russia ed Europa), di certificazione Netflix HDR e di riparabilità.

Prezzi e disponibilità in Europa di Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III

Dopo le varie indiscrezioni, possiamo finalmente chiudere la questione relativa a prezzi e disponibilità con le informazioni ufficiali fornite direttamente da Sony.

Purtroppo, va detto, i prezzi trapelati erano corretti e sono da autentici dispositivi premium:

Sony Xperia 1 III è in pre-ordine da subito, nelle colorazioni Frosted Black e Frosted Purple (disponibilità variabile a seconda dei mercati) al prezzo di listino di 1.299 euro .

è in pre-ordine da subito, nelle colorazioni Frosted Black e Frosted Purple (disponibilità variabile a seconda dei mercati) al prezzo di listino di . Le spedizioni di Sony Xperia 5 III prenderanno il via a settembre 2021 e lo smartphone, nelle colorazioni Black e Green (disponibilità variabile a seconda dei mercati), costerà 999 euro.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III: recap

Dal momento che i due smartphone sono stati presentati ormai da mesi, è opportuno fare un breve riepilogo delle loro schede tecniche e peculiarità.

Innanzitutto, Sony Xperia 1 III è il primo smartphone al mondo con un display OLED 4K HDR a 120 Hz (e vetro Gorilla Glass Victus); in secondo luogo, Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III sono i primi smartphone ad implementare una fotocamera teleobiettivo con due lunghezze focali, 70 e 105 mm, vale a dire 2,9 e 4,4 volte l’ingrandimento del sensore principale. Inoltre, Sony si è avvalsa del know-how dei progettisti delle fotocamere Sony Alpha per ottenere un autofocus rapido su tutte le lenti, il Real-time Eye AF e, solo su Xperia 1 III, Real-time Tracking per i soggetti in movimento. Tutto questo senza dimenticare il processore d’immagine BIONZ X, di derivazione Sony Alpha, che permette di utilizzare la modalità Burst (scatto in sequenza) anche in condizioni di luce scarsa; la modalità Cinematography Pro “powered by CineAlta” e la calibrazione dei display Creator Mode “powered by CineAlta”.

Scheda tecnica di Sony Xperia 1 III

schermo CinemaWide OLED 21:9 da 6,5 pollici con supporto ad HDR10+ e allo spazio colore BT.2020, risoluzione 4K (1.644 x 3.840 pixel e 643 ppi), frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, campionamento del touch a 240 Hz e Motion blur reduction a 240 Hz; protezione con vetro Corning Gorilla Glass Victus;

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e modem Snapdragon X60 per la connettività 5G;

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna non espandibile;

connettività, 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1, jack audio da 3,5 mm;

sensori: accelerometro, barometro, bussola, luminosità, prossimità, giroscopio;

Android 11;

audio: altoparlanti di sistema stereo frontali (40% di volume in più sulla precedente generazione) con 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, equalizzazione Dolby Atmos; Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio, DSEE Ultimate;

protezione contro acqua e polvere certificata IP65/68, con test a 1,5 metri di profondità per 30 minuti;

quadrupla fotocamera posteriore con lenti ZEISS, copertura T* e ISP Bionz X: sensore principale Exmor RS da 1/1,7″, 12 megapixel (f/1.7) stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente 24 mm; sensore ultra grandangolare Exmor RS da 1/2,6″, 12 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 16 mm, zoom 0,67x; teleobiettivo periscopico Exmor RS da 1/2,9″, 12 megapixel stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente variabile: 70 mm (f/2.3) con zoom ottico 2,9x, 105 mm (f/2.8) con zoom ottico 4,4x; sensore iTOF 3D; tecnologia derivata dalle fotocamere Sony Alpha che consente di registrare in slow motion in 4K a 120 fps (con lente ultra grandangolare), registrazione video in formato 21:9 a 24/25/30/60 fps, Real-time Tracking, Real-time Eye AF, super resolution zoom con intelligenza artificiale, funzionalità di scatto continuo a 20 fps;

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.4) con stabilizzazione elettronica (EIS);

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 30 watt con il caricabatterie incluso in confezione (da 1 a 50% in mezzora); ricarica wireless diretta e inversa; Sony, grazie a Xperia Adaptive Charging, assicura che la batteria mantiene le prestazioni per 3 anni;

dimensioni di 165 x 71 x 8,2 mm e peso di 186 grammi.

Scheda tecnica di Sony Xperia 5 III