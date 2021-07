Torniamo a occuparci di Google Pixel 6, attesa prossima generazione degli smartphone di punta del colosso di Mountain View, il cui lancio dovrebbe essere in programma per la parte finale del 2021.

Stando a quanto si è appreso sino a questo momento, l’azienda statunitense avrebbe in progetto di lanciare due modelli: alla versione base, infatti, si dovrebbe affiancare una variante Pro, il cui compito sarebbe quello di competere con gli smartphone di punta della concorrenza.

Una grande novità per la serie Google Pixel 6

Nelle scorse ore Jon Prosser ha pubblicato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due prossimi smartphone di Google, aggiungendo che i device di questa nuova serie potranno contare su ben 5 anni di aggiornamenti garantiti.

Non è chiaro se in questi 5 anni rientrino anche gli upgrade di sistema o se il termine vada inteso come 4 anni di upgrade più un ulteriore anno di aggiornamenti di sicurezza ma pare che il colosso di Mountain View voglia sfruttare al massimo il fatto di avere il pieno controllo sul processore che sarà montato sui due smartphone (realizzato dalla stessa Google).

In pratica, Google Pixel 6 potrebbe finalmente essere il primo smartphone di un importante produttore a vantare un supporto software pari a quello degli iPhone.

Le caratteristiche dei due smartphone

Passando alle presunte schede tecniche, ecco quelle diffuse da Prosser:

Google Pixel 6 (nome in codice Oriel)

display AMOLED da 6.4 pollici

processore di Google

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria integrata

doppia fotocamera posteriore (sensore primario da 50 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel)

fotocamera frontale da 8 megapixel

WiFI 6E, supporto 5G, AER Certified

batteria da 4.614 mAh

Android 12

Google Pixel 6 Pro (nome in codice Raven)

display Plastic OLED da 6.71 pollici

processore di Google

12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria integrata

tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 50 megapixel, teleobiettivo da 48 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel)

fotocamera frontale da 12 megapixel

WiFI 6E, supporto 5G, AER Certified

batteria da 5.000 mAh

Android 12

Appuntamento a ottobre per la presentazione ufficiale.