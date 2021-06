Siamo ormai arrivati alla fine della prima giornata dell‘Amazon Prime Day, articolato anche quest’anno su 48 ore. È dunque il momento di fare un breve riepilogo di quanto successo oggi, sia proponendovi le varie notizie legate ai prodotti in offerta per il Prime Day sia per scoprire quali sono stati i prodotti più richiesti nel corso della giornata.

Potreste scoprire qualche prodotto che vi era sfuggito, qualche promozione particolarmente interessante o un prodotto nuovo di cui non conoscevate l’esistenza. Per le ultime 24 ore ci sono ancora decine di migliaia di prodotti in offerta, ma ne parleremo in dettaglio nel corso delle prossime ore, sia su TuttoAndroid che su TuttoTech.

Le offerte di oggi

Scopriamo dunque di cosa abbiamo parlato oggi, con tutti i link ai nostri articoli presenti più in basso, così da rintracciare velocemente le promozioni di cui vi abbiamo parlato in questa prima metà dell’Amazon Prime Day.

Le prime offerte sono andate online già alla mezzanotte di oggi, quando vi abbiamo presentato una lunga lista di smartphone in promozione, con prezzi davvero strepitosi a partire da meno di 90 euro. Tra gli smartphone più appetibili, grazie soprattutto a una offerta imperdibile, trovate anche OnePlus 8T, che fino alle 23:59 del 22 giugno è scontato del 35% rispetto al prezzo di listino, davvero niente male.

Imperdibile anche la promozione legata a POCO X3 Pro, che nella versione 8-256 GB torna al prezzo di lancio, 199,90 euro, davvero imperdibile vista la sua scheda tecnica.

Tra le promozioni più interessanti non va dimenticata quella legata a Warehouse Deals, offerte su prodotti usati e ricondizionati. Oltre al ribasso presente normalmente su questa selezione di prodotti, per 48 ore potrete godere di un ulteriore sconto del 30%, che verrà applicato direttamente nel carrello, con la possibilità di trovare ottime occasioni e realizzare grandi risparmi.

Non parliamo solo di smartphone su TuttoAndroid, quindi ricordatevi di dare un’occhiata alla nostra selezione di offerte imperdibili, con tablet, smartwatch, cuffie e molto altro, tutte valide per le 48 ore dell’evento. E se dovete acquistare un power bank, in vista di qualche giorno di meritata vacanza. non manca una selezione delle proposte più vantaggiose per questa tipologia di offerte.

Tra i produttori che stanno approfittando del vuoto lasciato da Huawei, e che si stanno ritagliando una importante fetta di mercato anche in Italia, troviamo OPPO che ha preparato una montagna di offerte esclusive per questo Prime Day. E non mancano offerte da parte di Xiaomi, come sempre molto attiva quando c’è da scontare.

I prodotti più venduti del 21 giugno

Dopo avervi riassunto le offerte che vi abbiamo segnalato, senza dimenticare quelle che vi abbiamo portato sul nostro canale Telegram, vediamo quello che proprio voi lettori avete preferito tra i prodotti in promozione.

In vetta alla classifica dei prodotti più venduti, in relazione alle offerte pubblicate su TuttoAndroid, troviamo POCO X3 Pro, sia nella versione 6-128 GB che nella versione 8-256 GB. Avete apprezzato decisamente anche le offerte relative ai prodotti OnePlus, sia per quanto riguarda OnePlus 8T, una delle migliori offerte di questo Prime Day, sia quelle sui più economici Nord e N100.

Anche POCO F3 ha raccolto ottimi consensi, così come POCO M3 Pro 5G, a conferma del forte interesse per questo brand nato da una costola di Xiaomi. E si è difesa bene anche realme, che si sta creando una buona base di utenti. Bene anche Xiaomi, soprattutto con i modelli Xiaomi Mi 11 Lite, sia in versione 4G che 5G, mentre la serie Redmi Note 10 ha tenuto alto l’onore del terzo brand del gruppo.

Leggermente meno bene, ma c’era da aspettarselo, gli smartphone più costosi, vittime di continui cali e sempre meno appetibili, soprattutto con una fascia media che si difende molto bene sotto quasi tutti i punti di vista.

Queste erano dunque le nostre considerazioni relative alla prima giornata dell’Amazon Prime Day 2021, almeno per quanto riguarda le offerte relative a TuttoAndroid. Se invece vi siete persi e offerte relative a PC, giochi, smartwatch e iPhone, vi invitiamo a consultare il riepilogo della prima giornata che abbiamo pubblicato su TuttoTech, raggiungibile a questo indirizzo.