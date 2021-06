L’Amazon Prime Day 2021 è in pieno svolgimento e, in mezzo ad un mare magnum di offerte, non potevano mancare delle proposte interessanti firmate Xiaomi: tra quelle presenti sullo store Amazon del produttore cinese, in particolare, spiccano gli smartphone POCO F3 e Redmi Note 10 Pro e le smart TV Xiaomi Mi TV P1.

Le offerte che vedremo di qui a poco si uniscono alla lunga lista di smartphone Android per tutte le tasche e a quella molto interessante riguardante POCO X3 Pro 8-256GB che vi abbiamo segnalato questa mattina.

Offerte Xiaomi per l’Amazon Prime Day 2021: POCO F3, Redmi Note 10 Pro e Xiaomi Mi TV P1

Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito ai dettagli delle offerte in argomento.

POCO F3, in tutte le colorazioni e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, viene proposto al prezzo di 299,90 euro, ben 100 euro in meno rispetto al listino ufficiale. Ecco i link per l’acquisto:

Redmi Note 10 Pro, nel taglio di memoria 6+64 GB e in tutte le colorazioni ufficiali, viene proposto a 219,90 euro, ovvero 80 euro in meno rispetto al listino ufficiale. Ecco i link per acquistarlo:

Infine le smart TV della serie Xiaomi Mi TV P1: il modello da 43″ viene proposto a 369 euro, mentre quello da 55″ a 499 euro. Ecco i link per acquistarli:

Per altri prodotti, visitate lo store Amazon di Xiaomi a questo link.

Amazon Prime Day è finalmente arrivato

