Amazon Prime Day è iniziato da poche ore e siamo già pronti a consigliarvi una offerta da non credere per quanto riguarda uno degli smartphone Android più apprezzati degli ultimi mesi: OnePlus 8T. Lo smartphone della compagnia cinese, in occasione dell’evento più atteso dagli amanti della tecnologia a 360°, viene proposto ad un prezzo mai visto prima: 358,99 euro, anziché 599 euro, con uno sconto del 40% fino a domani 22 giugno.

Non lasciatevi scappare questa occasione

OnePlus 8T è costituito da un design da vero campione grazie alla disponibilità di materiali premium e una incredibile ottimizzazione delle cornici frontali. Il display da 6,55 pollici è di tipo Fluid AMOLED con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 865 è accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di spazio di archiviazione interna di tipo UFS 3.1. Più che valido il comparto fotografico con quattro sensori posteriori, la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W su cavo e Android 11 con la OxygenOS 11.

Acquista OnePlus 8T a 358 euro 8/128 GB su Amazon (offerta terminata)

Acquista OnePlus 8T a 423,99 euro 12/256 GB su Amazon invece di 549 euro

