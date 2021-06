Amazon ha dato ufficialmente il via alle danze delle offerte Prime Day 2021 e, puntuale come sempre, alla mezzanotte di oggi 21 giugno 2021 è iniziato l’evento di offerte e sconti più importante dell’anno.

Dopo aver proposto in offerta, con 12 ore di anticipo, una prima selezione di dispositivi Amazon, tra cui Fire, Echo, Kindle e Blink, è arrivato il momento di fare sul serio e per due giorni, fino alle 23:59:59 del 22 giugno 2021, per tutti i clienti Amazon Prime, sarà possibile approfittare delle numerose offerte attivate su tantissime tipologie di prodotto: smartphone, computer, tablet, smarthome, tv, monitor, etc.

Le migliori offerte Smartphone

Quest’anno Amazon ha dato largo spazio alle offerte smartphone con numerosi prodotti in sconto. Spiccano fra tutti i prodotti OnePlus, tutti quelli della precedente generazione, ma anche alcuni Samsung come il Galaxy S21+ o il Galaxy S20 FE. Tutti prezzi ottimi così come per il Poco M3 Pro 5G che è ancor più un best buy.

Le migliori offerte Tablet

Non da meno anche le offerte sui Tablet che principalmente si concentrano sui brand Samsung e Lenovo.

Le migliori offerte Smartwatch

In ambito smartwatch la scelta non manca di certo. Fra tutte la promozione su Oppo Watch e TicWatch 3 Pro GPS spiccano in quanto i migliori con wear os e quindi la possibilità di ricevere e rispondere alle notifiche.

Le migliori offerte Cuffie

Chiudiamo la nostra best selection con alcune offerte di cuffie True Wireless, tutte molto valide ma se cercate qualità e risparmio allora le Huawei FreeBuds Pro sono quelle da scegliere.

