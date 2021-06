Il Prime Day di Amazon è finalmente iniziato e OPPO si posiziona tra le tante aziende pronte ad offrire alcuni suoi prodotti con sconti da capogiro. OPPO, che nell’ultimo periodo ha visto crescere a dismisura il suo valore di market share in Europa, svela le occasioni più ghiotte per acquistare smartphone, prodotti audio e wearable a prezzi incredibili.

Una montagna di offerte esclusive

Smartphone

Si parte ovviamente da OPPO Find X3 Pro 5G, smartphone di fascia alta recensito ad inizio marzo e fin da subito etichettato come uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno – è stato anche protagonista di una importante iniziativa del National Geographic. Gli amanti della fotografia su mobile potranno acquistare lo smartphone nelle colorazioni Glossy Black e Blue al prezzo di 949,90 euro invece di 1149,99 euro. Sono disponibili anche due esclusive promozioni per acquistare OPPO Find X3 Neo 5G al prezzo di 649,90 euro, anziché 799,99 euro, nelle colorazioni Galactic Silver e Stralight Black; il modello OPPO Find X3 Lite 5G è invece scontato a 359,90 euro invece di 499,99 euro nelle colorazioni Astral Blue, Galactic Silver e Starry Black.

Gli amanti di un mix intelligente tra prestazioni e funzionalità possono trovare nel modello OPPO A94 un fedele compagno di avventura, disponibile al prezzo speciale di 299,90 euro, invece di 369,99 euro, nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue. Si continua anche con OPPO A74, nei colori Midnight Blue e Prism Black, al prezzo di 219,90 euro invece di 299,99 euro, oppure con OPPO A54 al prezzo di 209,90 euro, anziché 269,99 euro, nelle colorazioni Fluid Black e Fantastic Purple. Infine, OPPO A52 a 129,90 euro, invece di 199 euro, nella colorazione Twilight Black e OPPO Reno4 Z a 219,90 euro, anziché 399 euro, nelle colorazioni Ink Black e Dew White.

Audio

Passando invece agli appassionati di musica, gli auricolari OPPO Enco X sono disponibili nelle colorazioni White e Black al prezzo di 99,90 euro, invece di 179 euro, con uno sconto pari al 40%; OPPO Enco W31 nella colorazione White a 39,90 euro invece di 59,90 euro; OPPO Enco Air W32 al prezzo di 69,90 euro anziché 99,90 euro.

Wearable

Gli amanti dello sport e degli allenamenti all’aria aperta in periodo estivo possono mantenersi in forma con OPPO Band Sport, il fitness tracker disponibile nella colorazione Black al prezzo di 29,90 euro invece di 49,90 euro. Lato smartwatch, invece, il modello OPPO Watch è acquistare nella versione da 46 mm Wi-Fi con colorazione Black al prezzo di 219,90 euro invece di 299,90 euro. È presente anche una buona occasione per acquistare OPPO Band Style al prezzo di 39,90 euro, invece di 69,90 euro, nella doppia colorazione Black e Vanilla.

