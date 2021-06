L’edizione 2021 dell’Amazon Prime Day è iniziata col botto e una delle offerte più interessanti riguarda uno smartphone Android che già fa del rapporto qualità-prezzo uno dei propri principali punti di forza: POCO X3 Pro, nel taglio di memoria top con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Questa mattina vi abbiamo già segnalato una lunga lista di smartphone Android per tutte le tasche in offerta per questa prima giornata dell’Amazon Prime Day 2021, ponendo poi l’accento su quella estremamente interessante avente ad oggetto OnePlus 8T. Adesso scendiamo di fascia di prezzo, ma andiamo a vedere un’offerta parimenti allettante.

POCO X3 Pro 8GB+256GB: offerta Amazon Prime Day 2021

Arrivato in Italia a fine marzo, POCO X3 Pro è uno smartphone particolarmente adatto a tutti quegli utenti che desiderino avere prestazioni di buonissimo livello spendendo il minimo indispensabile. Proposto al prezzo di listino di 249 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage e a quello di 299 euro per il taglio 8GB+256GB, il device aveva fatto parlare di sé anche grazie all’offerta di lancio che permetteva di avere la variante base a soli 199 euro.

Con l’offerta di oggi scendiamo di nuovo sotto la soglia dei 200 euro, ma lo facciamo con la variante top: in occasione del Prime Day, e dunque per i soli clienti Amazon Prime, POCO X3 Pro 8GB+256GB è disponibile a 199,90 euro, per giunta venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie del caso. Ecco i link per cogliere al volo l’occasione:

Avete dei dubbi sullo smartphone in questione? Fugateli dando un’occhiata alla nostra recensione.

