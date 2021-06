Dopo il posticipo dello scorso anno, dovuto all’emergenza sanitaria legata al COVID-19, quest’anno l’Amazon Prime Day torna alla sua collocazione originale, con qualche settimana di anticipo rispetto al passato. Oggi 21 giugno prende dunque il via l’edizione 2021 della promozione riservata agli iscritti al programma Amazon Prime che proseguirà fino alle 23:59 di domani martedì 22 giugno.

Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione non potevano mancare, come di consuetudine, quelle relative ad Amazon Warehouse.

30% di sconto su Warehouse

Ancora una volta il colosso dell’e-commerce offre ai propri abbonati Prime uno sconto del 30% su tutti i prodotti presenti nella sezione Amazon Warehouse. Ricordiamo che si tratta di prodotti già proposti a prezzi particolarmente interessanti, trattandosi di prodotti usati che sono stati restituiti da altri acquirenti. Molto spesso si tratta di prodotti completamente nuovi, usati magari un paio di volte, ma perfettamente funzionanti.

Il prezzo inoltre è legato alle condizioni in cui si trova il prodotto, quindi uno smartphone, o una TV, con qualche segno o con la scatola molto danneggiata, potrebbe essere proposto a qualche decina (o centinaia) di euro in meno rispetto al prezzo di listino. A fianco di ogni prodotto in promozione troverete l’indicazione che va da “Usato come nuovo”, con piccoli danni all’imballo ma col prodotto come nuovo, a “Usato condizioni accettabili”, che indica segni di usura ben visibili ma nessuna compromissione per quanto riguarda le funzionalità.

Grazie alla promozione che va in scena nelle 48 ore dell’Amazon Prime Day, il prezzo diventerà ancora più allettante, grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo del prodotto usato. Vi basterà aprire il link sottostante per accedere alla selezione di prodotti, scegliere quello che volete acquistare e inserirlo nel carrello. Andando a esaminare i prodotti inseriti nel carrello li troverete già scontati del 20%, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto o effettuare altre operazioni.

Scopri le offerte su Amazon Warehouse

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti nella sezione Warehouse Deals possono essere restituiti, nel caso non dovessero soddisfare le vostre esigenze o dovessero essere in condizioni diverse da quanto descritto. Trattandosi però di articoli unici, proprio per la loro caratteristica di prodotto usato, non potrete chiederne la sostituzione con un prodotto identico.

Per il resto tutti i prodotti venduti tramite il servizio Warehouse Deals godono della stessa protezione dei prodotti nuovi, con la garanzia legale che coprirà eventuali difetti o malfunzionamenti che dovessero presentarsi successivamente all’acquisto.

Se i prodotti usati in sconto su Amazon Warehouse non dovessero soddisfare le vostre necessità, non dimenticate di controllare le tante novità svelate dal colosso statunitense per l’Amazon Prime Day 2021. Per chi invece è impegnato e non ha modo di controllare assiduamente le nostre pagine per scovare le tante offerte in arrivo, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram per scoprire le migliori occasioni del Prime Day.

Qui sotto invece trovate le promozioni valide fino a 48 ore già suddivise per categoria, così da non perdervi quelle che state cercando.

Offerte per categoria