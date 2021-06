Qualche ora fa Google rilasciava il feature drop con le patch di sicurezza di giugno per gli smartphone Google Pixel dalla serie 3 in poi, e tra le tante novità che abbiamo descritto nella news linkata in calce alla news ce n’è una legata al Material You.

Arriva il contatore delle notifiche in stile Material You

Sebbene gli smartphone Google interessati dall’aggiornamento siano tutti muniti di Android 11, i colleghi di 9to5google hanno notato una piccola novità per quanto riguarda il raggruppamento di più notifiche provenienti da alcune app – Google Messaggi, Slack e Discord – con l’introduzione del contatore delle notifiche in pieno stile Android 12.

Nonostante non sia ancora chiaro il motivo per cui lo stile del raggruppamento delle notifiche sia esclusiva della lockscreen e scompaia subito dopo aver sbloccato lo smartphone, è chiaro che la feature faccia parte del feature drop rilasciato ieri in quanto mai prima d’ora disponibile su dispositivi muniti di Android 11.

Vi ricordiamo, infine, che il feature drop con le patch di sicurezza di giugno per Google Pixel 3, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Google Pixel 4a e Google Pixel 5 è attualmente in fase di rilascio tramite OTA; nel caso in cui non vogliate attendere la notifica di aggiornamento, potete scaricare il file e procedere alla installazione manuale dell’update tramite i link sottostanti:

Factory Image | File OTA

