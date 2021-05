Come ben sappiamo dal prossimo 1 giugno Google Foto andrà in contro ad un importante cambiamento: l’ottima applicazione di Google per catalogare, salvare e stampare foto e video non offrirà più l’archiviazione illimitata ma bensì andrà a mettere dei paletti, delle restrizioni pensate ovviamente per spingere sempre più utenti a sottoscrivere un abbonamento con Google One. Vale lo stesso per gli smartphone Google Pixel? Rispondere a questa domanda non è così semplice, soprattutto considerando il rapporto elitario che ha l’azienda con gli smartphone Google Pixel, da sempre caratterizzati da alcuni vantaggi proprio per quanto riguarda l’utilizzo di Google Foto e dello spazio di archiviazione a disposizione degli utenti.

Google Pixel e Pixel XL

La primissima generazione di smartphone Google veniva lanciata con un vantaggio strepitoso: l’archiviazione gratuita a vita su Google Foto. In realtà la fine del supporto software per gli smartphone non li rende più utili da utilizzare, ma chi volesse ancora sfruttarli può contare su tutto lo spazio di archiviazione che vuole.

Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL non dispongono più di uno spazio di archiviazione illimitato a vita, ma bensì a tempo. Dallo scorso gennaio gli utenti muniti di questi ancora ottimi smartphone non possono più salvare immagini a qualità originale senza consumare lo spazio a propria disposizione. Fortunatamente, però, gli utenti hanno la possibilità di utilizzare il piano “Alta qualità” senza alcun limite.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL continueranno ad offrire salvataggi a qualità originale fino al 31 gennaio 2022. Da quella data in poi, tutti i contenuti multimediali salvati a qualità originale su Google Foto andranno a consumare lo spazio a disposizione sul cloud. Però, proprio come le altre generazioni di Pixel, anche per essi sarà possibile puntare all’archiviazione ad alta qualità senza alcun costo aggiuntivo.

Google Pixel 3a, Pixel 4/XL, Pixel 4a/5G e Pixel 5

Gli utenti muniti di Google Pixel 3a, Google Pixel 4/4 XL, Google Pixel 4a/4a 5G e Google Pixel 5 potranno sfruttare l’archiviazione ad alta qualità per salvare tutte le foto che vogliono senza preoccuparsi dello spazio sul cloud, a patto di perdere un po’ dei dettagli rispetto ad uno scatto salvato a qualità originale.

Cosa succede alle nuove generazioni di Pixel?

Come abbiamo avuto modo di apprendere lo scorso marzo da uno dei Product Manager del servizio del colosso di Mountain View, “gli upload da altri dispositivi, compresi i futuri Google Pixel, saranno conteggiati per lo spazio di archiviazione nel tuo account Google“. In altre parole, chi sceglierà di acquistare Google Pixel 5a e Google Pixel 6 dovrà tenere conto dello spazio disponibile sul cloud quando caricherà foto e video su Google Foto.