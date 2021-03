Da novembre dell’anno scorso sappiamo che Google ha segnato la data di scadenza del servizio di spazio di archiviazione illimitato per Google Foto, un cambiamento che ha spiazzato milioni di fedeli utenti di uno dei servizi di gestione delle foto più apprezzati su Android e iOS.

Giusto ad inizio marzo avevamo poi parlato di una curiosa indicazione inviata tramite email ad alcuni clienti che portava alla luce ulteriori confusioni tra le immagini ad “Alta qualità” e quelle a “Qualità originale”, ma in queste ore scopriamo che il team di Google Foto ha in serbo ulteriori novità per gli utenti che acquisteranno nuovi Google Pixel in futuro.

Addio allo spazio gratuito su Google Pixel

Infatti, come viene confermato da Raja Ayyagari su Twitter, uno dei Product Manager del servizio del colosso di Mountain View, in riferimento a questa informazione pubblicata sulla pagina della guida di Google Foto, il caricamento delle immagini ad alta qualità resterà gratis e illimitato fino al 1 giugno 2021 per tutti gli utenti che posseggono uno degli smartphone della famiglia Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 4 e Google Pixel 5. “Tuttavia, gli upload da altri dispositivi, compresi i futuri Google Pixel, saranno conteggiati per lo spazio di archiviazione nel tuo account Google“, si legge nel testo del tweet di Ayyagari.

In altre parole, gli utenti che acquisteranno nuovi smartphone Google Pixel non potranno più fare affidamento allo spazio di archiviazione gratuito su Google Foto, ma dovranno considerare l’eventualità di scegliere uno dei piani a pagamento di Google One.