Il mese di febbraio 2021 è iniziato ormai da una settimana e, se qualche produttore sta già aggiornando i propri dispositivi all’ultimo update mensile, è arrivato il momento di scoprire i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza di Huawei per questo mese.

Naturalmente le novità software che in questo momento bollono nella pentola di Huawei sono tante e ben più interessanti in termini di user experience, dalla EMUI 11 che continua a diffondersi ad HarmonyOS, che è arrivato alla versione 2.0, si è già mostrato in video e sembra avere ben più di qualcosa in comune con Android.

Sebbene siano meno evidenti, gli aggiornamenti di sicurezza sono altrettanto importanti ed è arrivato il momento di andare a conoscere quello di febbraio 2021, del quale Huawei ha appena reso noti i dettagli sul proprio sito ufficiale e il cui roll out partirà a breve.

Come sempre, gli aggiornamenti di sicurezza di Huawei includono le CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) annunciate nell’Android security bulletin del mese di riferimento.

Le patch di sicurezza di febbraio 2021 di Huawei ne comprendono 2 di livello critical, 26 high e 77 medium, nessuno di livello low. Ecco la lista completa:

Critical: CVE-2021-0325,CVE-2021-0326

High: CVE-2020-11261,CVE-2020-11239,CVE-2020-11262,CVE-2020-10732,CVE-2020-11233,CVE-2020-11250,CVE-2020-11240,CVE-2021-0339,CVE-2021-0337,CVE-2021-0327,CVE-2021-0334,CVE-2021-0329,CVE-2021-0328,CVE-2021-0340,CVE-2021-0305,CVE-2021-0302,CVE-2021-0314,CVE-2021-0336,CVE-2021-0333,CVE-2021-0331,CVE-2021-0338,CVE-2021-0330,CVE-2021-0341,CVE-2019-2183,CVE-2020-0338,CVE-2021-0332

Medium: CVE-2020-11160,CVE-2020-0053,CVE-2019-17052,CVE-2020-0138,CVE-2020-0176,CVE-2020-0196,CVE-2020-0305,CVE-2020-12114,CVE-2020-27068,CVE-2020-0045,CVE-2020-0084,CVE-2020-0087,CVE-2020-0046,CVE-2020-0047,CVE-2020-0048,CVE-2020-0049,CVE-2020-0051,CVE-2020-0052,CVE-2020-0054,CVE-2020-0085,CVE-2020-0124,CVE-2020-0203,CVE-2020-0208,CVE-2020-0209,CVE-2020-0210,CVE-2020-0135,CVE-2020-0167,CVE-2020-0131,CVE-2020-0126,CVE-2020-0179,CVE-2020-0218,CVE-2020-0128,CVE-2020-0127,CVE-2020-0132,CVE-2020-0050,CVE-2020-0217,CVE-2020-0055,CVE-2020-0056,CVE-2020-0057,CVE-2020-0058,CVE-2020-0059,CVE-2020-0129,CVE-2019-17133,CVE-2019-13272,CVE-2019-13631,CVE-2019-15666,CVE-2019-10638,CVE-2019-15117,CVE-2019-11477,CVE-2019-11478,CVE-2019-11479,CVE-2020-0067,CVE-2020-0187,CVE-2020-0168,CVE-2020-0190,CVE-2020-0194,CVE-2019-13136,CVE-2020-0151,CVE-2020-0152,CVE-2020-0182,CVE-2020-0191,CVE-2020-0192,CVE-2020-0193,CVE-2020-0195,CVE-2020-0207,CVE-2020-0181,CVE-2020-0184,CVE-2020-0189,CVE-2020-0198,CVE-2019-9429,CVE-2019-9438,CVE-2019-9364,CVE-2019-9375,CVE-2019-9350,CVE-2019-9233,CVE-2019-9234,CVE-2019-9243

Low: none

Already included in previous updates: CVE-2020-11123,CVE-2020-3639,CVE-2020-11175,CVE-2020-11168,CVE-2020-11193,CVE-2020-11196,CVE-2020-11138,CVE-2020-11139,CVE-2020-3685,CVE-2020-11143,CVE-2020-11136,CVE-2020-11137,CVE-2020-11145,CVE-2020-3691,CVE-2020-3686,CVE-2020-11140,CVE-2020-11144,CVE-2020-11200,CVE-2020-11215,CVE-2020-11197,CVE-2020-11216,CVE-2020-11212,CVE-2020-11213,CVE-2020-11119,CVE-2021-0342,CVE-2021-0301