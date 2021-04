Aggiornamenti per Xiaomi Mi 11 Lite, OPPO Reno 2Z, A91, Huawei Watch GT 2 e 2e

La settimana si avvia alla conclusione con una manciata di aggiornamenti software per tre smartphone Android e un paio di smartwatch. I primi sono Xiaomi Mi 11 Lite, OPPO Reno 2Z e OPPO A91; i secondi, invece, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e.

Xiaomi Mi 11 Lite: le novità dell’aggiornamento

Xiaomi Mi 11 Lite si è fatto in due e quello toccato dall’aggiornamento software in argomento non è il modello 5G, bensì quello 4G che, per quanto sia esteticamente curato e tecnicamente privo di lacune importanti, non entusiasma particolarmente (ecco la nostra recensione).

Il file OTA in arrivo, come mostrato dallo screenshot, pesa 323 MB e introduce la versione MIUI 12.0.3.0. Le novità elencate nel registro delle modifiche sono:

patch di sicurezza di febbraio 2021;

ottimizzazione delle prestazioni di sistema ed esperienza utente migliorata

risolto un bug che in alcuni casi non permetteva di registrare le impronte digitali

risolto un bug per cui, in alcuni casi, la connessione Wi-Fi scaricava eccessivamente la batteria.

OPPO Reno 2Z e A91: le novità dell’aggiornamento

OPPO Reno 2Z e OPPO A91 sono due smartphone molto validi ma decisamente meno in vista di quello appena trattato, tuttavia l’aggiornamento che stanno ricevendo è nettamente più interessante: è partito ufficialmente il roll out della ColorOS 11 stabile con base Android 11.

L’annuncio del rilascio giunge giusto qualche giorno dopo la presentazione della roadmap europea per il mese di aprile, anche se per questi due modelli dovremo ancora attendere dalle nostre parti.

Infatti, nel caso di OPPO Reno 2Z, il roll out parte dall’India ed era ormai nell’aria dopo la fase beta iniziata il mese scorso. Mentre il rilascio per OPPO A91, al quale è stato dedicato un post sul forum ufficiale del brand cinese, prende il via dall’Indonesia.

Le novità della ColorOS 11 sono ormai note, essendo stata annunciata mesi fa, e comprendono Chat Bubbles, permessi One-Time per fotocamera e microfono, nuova modalità scura, miglioramenti per l’Always on Display, Flex Drop, Super Power Saving Mode e non solo.

Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e: le novità degli aggiornamenti

Gli ultimi due aggiornamenti di questa breve raccolta sono per Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e (ecco la nostra recensione).

Dopo i ben otto aggiornamenti ricevuti lo scorso anno e gli altri due dall’inizio del 2021 – a gennaio e a marzo –, Huawei Watch GT 2 batte un altro colpo: il file OTA in questione pesa circa 24 MB e introduce la versione firmware LTN-B19 1.0.12.12.

Per quanto riguarda le novità, la più interessante è specifica per gli utenti iOS, che adesso possono finalmente scaricare delle nuove watch face tramite l’app Huawei Health. Ce ne sono comunque anche per tutti gli altri:

nuove informazioni (alba, tramonto, marea, fasi lunari) nell’app Meteo;

nuova notifica per il maltempo nell’app del barometro;

visualizzazione di cadenza (min. e RPM) durante gli allenamenti al cross trainer;

ottimizzazione della stabilità di sistema.

L’aggiornamento per Huawei Watch GT 2e è nettamente più pesante – raggiunge i 152 MB – e introduce la versione 1.0.7.16 del firmware, tuttavia il registro delle notifiche è perfettamente sovrapponibile a quello appena riportato a proposito del Watch GT 2. Insomma, per conoscere le novità ricevute, leggete qui sopra e date un’occhiata qui sotto.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite, OPPO Reno 2Z, OPPO A91, Huawei Watch GT 2, Huawei Watch GT 2e

Gli aggiornamenti per OPPO A91 e Reno 2Z non sono ancora disponibili in Europa, quindi non avrebbe neppure senso cercarli. Quello per Xiaomi Mi 11 Lite è invece già disponibile in Italia e potete cercarlo manualmente usando il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Discorso diverso per Huawei Watch GT 2/2e, per i quali serve mettere mano allo smartphone abbinato. Ecco i passaggi da seguire: