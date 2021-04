OPPO svela la roadmap di aprile per gli aggiornamenti a ColorOS 11 in Europa

OPPO ha annunciato da alcuni mesi la nuova versione della propria interfaccia personalizzata basata su Android 11, vale a dire ColorOS 11, ma fino a questo momento non sono stati così tanti gli smartphone che – non avendolo di base – hanno già ricevuto in Europa l’aggiornamento. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare radicalmente, già ad aprile.

Ecco quali smartphone OPPO saranno aggiornati a ColorOS 11

OPPO ha svelato così i suoi programmi relativi al rilascio di ColorOS 11 per gli smartphone commercializzati in Europa. Stando a quanto emerge dalle nuove informazioni diffuse in rete, non saranno pochi i dispositivi a marchio OPPO che si aggiorneranno nelle prossime settimane in Italia. Questa la roadmap di aprile 2021 per l’aggiornamento a ColorOS 11:

In fase di rilascio

Find X2 : Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Romania

: Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Romania Find X2 Pro : Svizzera, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda

: Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda Find X2 Neo : Olanda, Francia, Spagna Ucraina, Turchia

: Olanda, Francia, Spagna Ucraina, Turchia Find X2 Lite : Olanda, Svizzera

: Olanda, Svizzera Reno4 : Polonia, Turchia

: Polonia, Turchia Reno4 5G : Francia, Svizzera, Italia, Portogallo, Spagna

: Francia, Svizzera, Portogallo, Spagna Reno4 Pro 5G : Portogallo, Italia, Svizzera, Moldavia

: Portogallo, Svizzera, Moldavia Reno4 Z 5G : Francia

: Francia Reno4 Pro : Ucraina, Turchia

: Ucraina, Turchia Reno4 Lite : Turchia, Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia

: Turchia, Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia Reno3 : Turchia Polonia, Ucraina

: Turchia Polonia, Ucraina Reno3 Pro : Ucraina

: Ucraina OPPO A73 : Olanda

: Olanda OPPO A52: Italia, Spagna, Turchia

Dal 21 aprile 2021

Reno2: Kazakistan

Questo significa che manca poco perché gli utenti italiani possano apprezzare in prima persona tutte le novità da OPPO introdotte – e che abbiamo già avuto modo di riassumente in questo articolo -, tra cui il “rinnovamento” della UI e delle icone, l’ottimizzazione della gestione della batteria ed una maggiore attenzione sulla sicurezza e sulla privacy dell’utente.