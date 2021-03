Se la maggior parte degli utenti su dispositivi mobile sono abituati a sentir parlare dei quattro grandi operatori telefonici in Italia, rispettivamente TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad, non bisogna sottovalutare le opportunità offerte anche dagli operatori MVNO non solo dal punto di vista dalle offerte telefoniche, ma anche dalla qualità del servizio offerto.

CoopVoce raggiunge 1,7 milioni di clienti

CoopVoce, l’operatore MVNO numero uno in Italia nel 2020 secondo uno studio rappresentativo svolto dall’istituto Qualità e Finanza, continua ad inanellare importanti risultati positivi nonostante la furiosa competizione con gli altri operatori virtuali. Nel 2020, infatti, l’operatore MVNO ha registrato una ulteriore crescita del proprio bacino di utenti raggiungendo quota 1,7 milioni di clienti.

L’ultimo dato aggiornato sul numero di clienti di CoopVoce risaliva al 2019 quando, Massimiliano Parini, direttore del servizio CoopVoce, festeggiava il raggiungimento di 1.460.000 di linee attive. L’ultimo dato aggiornato a fine 2020 parla quindi di un incremento di circa 200.000 unità; certo, una crescita lenta se si guarda ad altri operatori MVNO, ma comunque più che positiva se si valuta la competizione di altri popolari giocatori del settore mobile come ad esempio Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile.

Numeri alla mano, CoopVoce si posiziona adesso con i maggiori operatori in Italia assieme a PosteMobile (4,6 milioni di clienti) e Fastweb Mobile (1,9 milioni di clienti).

