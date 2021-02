Aggiornamenti per OnePlus Nord, Samsung Galaxy A32 5G, A50 e i Huawei Mate 20

Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti software per smartphone Android: quelli di oggi fanno capo a tre produttori quali Samsung, OnePlus e Huawei e sono estremamente diversi per contenuti: si va dalle semplici patch di sicurezza mensili ai bugfix fino ad un major update.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità contenute in questi nuovi update.

Samsung Galaxy A32 5G e Galaxy A50: le novità degli aggiornamenti

Si parla di aggiornamenti in ambito Android e il primo nome è immancabilmente quello di Samsung: sono due i modelli del brand destinatari degli update odierni e si tratta di Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy A50.

Samsung Galaxy A32 5G è il più economico e recente dei due e giusto ieri lo abbiamo visto nella lunghissima lista di modelli della casa coreana che si vedranno garantito supporto software per ben quattro anni. In queste ore sta ricevendo il primo aggiornamento software della sua breve storia, anche se non sembrano esserci novità degne di nota.

La nuova versione firmware è la A326BXXU1AUA6 (la stessa con la quale è arrivato sul mercato), il file OTA che la porta pesa poco meno di 25 MB e non contiene nuove patch di sicurezza (rimangono quelle di gennaio 2021). Neppure il changelog, come vedete dallo screenshot riportato, fa chiarezza sul contenuto di questo piccolo update.

Samsung Galaxy A50 è il meno nuovo ma anche il più popolare della coppia. Presente anch’esso nella lista dei modelli con aggiornamenti garantiti per quattro anni, in queste ore sta ricevendo quello che contiene le patch di sicurezza di febbraio 2021.

La nuova versione firmware è la A505FNXXS6BUA2 e non contiene altre novità rilevanti. La SMR (Security Maintenance Release) di questo mese comprende 36 correttivi di Google relativi ad Android e 11 specifici della Samsung One UI.

Ancora niente da fare quindi per Android 11 e la One UI 3.1: per il primo i possessori di Samsung Galaxy A50 dovranno pazientare fino al mese di maggio, per il secondo sappiamo solo che arriverà ma non quando.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento

Torna a battere un colpo OnePlus Nord, capostipite della serie di fascia media della casa cinese e autentico best buy dello scorso anno.

Come annunciato con il solito thread sul forum ufficiale (link in fonte), OnePlus Nord sta ricevendo proprio adesso la versione 10.5.11 della OxygenOS, che si segnala per la presenza delle patch di sicurezza di gennaio 2021.

L’aggiornamento è per la versione stabile del software ed è già in roll out per le varianti IN, EU e GLO del device. Il changelog ufficiale riporta le seguenti novità:

System

Updated Android Security Patch to 2021.01

Improved system stability

Serie Huawei Mate 20: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con il major update di giornata: è partito ufficialmente il roll out della EMUI 11 Global per le vecchie glorie Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X. L’unico ancora in attesa, ma comunque già confermato, è Huawei Mate 20 X 5G.

Il produttore cinese aveva promesso l’arrivo dell’update per la serie Mate 20 nel primo trimestre del 2021 e ha tenuto fede alla parola data.

Naturalmente, trattandosi di un aggiornamento corposo e ricco di novità – tra le altre, AOD, UI, multiwindows e multi-screen collaboration –, il suo rilascio avverrà in maniera graduale e si espanderà una volta scongiurata la presenza di problemi importanti.

Ciò detto, come mostra lo screenshot seguente, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X stanno ricevendo un file OTA da 1,86 GB, che implementa la versione software EMUI 11.0.0.138.

Come aggiornare Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A50, OnePlus Nord, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X

Tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out a livello globale in queste ore, pertanto sono in arrivo anche sui modelli italiani. Se possedete uno dei modelli elencati e non avete ancora visto spuntare la classica notifica di disponibilità, potete effettuare una verifica manuale entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Avete già ricevuto questi update? Fatecelo sapere nei commenti.