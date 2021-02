Torniamo a parlare delle vicende di casa Samsung, stavolta non sul piano delle certezze ma su quello delle indiscrezioni: Samsung Galaxy A82 5G potrebbe presentare addirittura un meccanismo di slider doppio; il binomio Samsung-AMD potrebbe tradursi in qualcosa di concreto per il mese di giugno.

Samsung Galaxy A82 5G: brevetto e rumor

Agli inizi del mese vi avevamo parlato di un brevetto di Samsung riguardante uno smartphone con una fotocamera rotante decisamente particolare, che ne avrebbe fatto un degno successore del Samsung Galaxy A80.

In quella sede si era ipotizzato che la tecnologia in questione potesse essere destinata ad un fantomatico Samsung Galaxy A82 5G, atteso al lancio nel corso dell’anno.

A quanto pare, però, il produttore sudcoreano sta giustamente prendendo in considerazione più soluzioni: la nuova richiesta di brevetto venuta alla luce ha ad oggetto uno smartphone dual slider, con le fotocamere racchiuse nel meccanismo a scorrimento e invisibili a smartphone “chiuso”.

La documentazione, inoltrata da Samsung Electronics al USPTO (United States Patent and Trademark Office) verso metà 2020, reca il titolo “Electronic device including front plate slidable in both directions“. Il brevetto è stato approvato in data 28 gennaio 2021 ed è stato inserito nel database del WIPO (World Intellectual Property Office).

Questo smartphone dual slider, come si intuisce facilmente, avrebbe un doppio meccanismo capace di scorrere in entrambe le direzioni, ovvero verso l’alto e verso il basso. Ai meno giovani di voi questa descrizione avrà sicuramente riportato alla memoria il leggendario Nokia N95, anche se l’approccio di Samsung è diverso: sono due le porzioni di smartphone, una anteriore e una posteriore, che scorrono in una direzione e nell’altra.

Samsung avrebbe intenzione di incorporare un bel po’ di cose nella parte scorrevole dello smartphone: la fotocamera anteriore e quelle posteriori nella porzione superiore e uno speaker dalle dimensioni decisamente generose in quella inferiore.

Per quanto i disegni riportati qui sopra siano già molto interessanti, i seguenti render, realizzati dall’industrial designer Sarang Sheth (editor-in-chief di Yanko Design) per LetsGoDigital (link in fonte), hanno tutt’altro fascino.

Pur tenendo bene a mente che si tratta di immagini a puro scopo illustrativo, v’è da dire che un Samsung Galaxy A82 5G fatto così non sarebbe affatto male.

Tornando alle informazioni emerse direttamente dal brevetto, sebbene le illustrazioni ufficiali mostrino una singola fotocamera anteriore – rivelata facendo scorrere il display verso il basso – è la stessa Samsung che nella documentazione si riserva il diritto di integrare più sensori fotografici nella porzione scorrevole del device, nella quale naturalmente non mancherà un flash LED.

Le fotocamere posteriori, mostrate facendo scorrere il retro verso il basso, nei disegni ufficiali sono tre e affiancate orizzontalmente, ma anche in questo caso Samsung potrebbe optare per una soluzione finale diversa.

Nei render, ad esempio, viene immaginata la presenza di un flash anche accanto alle fotocamere anteriori e sul retro la tripla fotocamera è accompagnata da un sensore laser AF, che il produttore ha già impiegato in recenti top di gamma come Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (ecco la nostra recensione).

Facendo scorrere lo slider posteriore, al di sotto del display (che nei disegni è piatto) fa capolino un grande speaker firmato ovviamente AKG, con microfono annesso.

Questa soluzione sarebbe indubbiamente unica nel suo genere, porterebbe il vantaggio di un display senza interruzioni e di uno speaker da primo della classe, ma non sarebbe priva di effetti collaterali come gli ingombri, l’aggiunta di parti mobili continuamente sollecitate, l’impossibilità di una certificazione IP e quant’altro.

Samsung non il primo produttore a pensare a uno smartphone del genere: un paio di anni fa era emerso un concept simile di ASUS e lo scorso anno Sony ha brevettato uno smartphone con fotocamera pop-up e speaker “pop-down”.

Resta quindi da capire se, ed eventualmente quando, questo brevetto di Samsung si tradurrà in uno smartphone vero e proprio.

Samsung e le GPU AMD: ecco quando (forse)

In sede di presentazione del nuovo Exynos 2100 Samsung aveva confermato i lavori in corso con AMD per realizzare GPU mobile di nuova generazione. A fine gennaio si era poi parlato di un arrivo in anticipo.

Questa mattina, grazie ad un tweet di Ice universe, apprendiamo che Samsung potrebbe dare il grande annuncio a giugno 2021, c’è tuttavia un grosso “ma” da considerare: secondo il noto leaker verranno illustrate nuove tecnologie e specifiche tecniche, ma soltanto per lanciare GPU, per il processore l’attesa sarà più lunga.

In attesa di saperne di più, diteci nei commenti se questo ipotetico Samsung Galaxy A82 5G vi piace e se pensate che la collaborazione con AMD sarà davvero capace di fare la differenza.