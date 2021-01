Durante l’evento Exynos On 2021, Samsung ha annunciato il processore mobile di fascia alta Exynos 2100. È da ormai da diverso tempo che in rete si susseguono rumor e leak circa il SoC, ed oggi abbiamo finalmente la possibilità di scoprire alcune delle informazioni relative all’architettura e alle sue prestazioni.

Tanta potenza, 5G e consumi più bassi

Realizzato su processo produttivo a 5 nm come Qualcomm Snapdragon 888 e A14 Bionic di Apple, il processore Exynos 2100 è basato sul core Cortex-X1 clockato a 2.9 GHz a cui si affiancano poi tre core Cortex-A78 e altri quattro core a bassa potenza Cortex-A55. Complessivamente l’octa-core presentato dal colosso sudcoreano sarebbe in grado di garantire il 30% in più di prestazioni in single core se comparato con il processore Exynos 990.

“Oggi siamo lieti di presentare Exynos 2100, il nostro processore mobile più avanzato finora. Dotato di potenti tecnologie di elaborazione e di un modem 5G avanzato su processo produttivo a 5 nm ad alta efficienza energetica, Exynos 2100 stabilirà un nuovo standard per i dispositivi mobili di punta del futuro“, sottolinea Inyup Kang.

L’incremento di prestazioni generali del 10% e un minore consumo (circa -20%) è dovuto al processo produttivo di nuova generazione, così come all’implementazione di un particolare componente su chip (AMIGO) in grado di gestire in maniera più efficiente i consumi della CPU e della GPU. A proposito di GPU, il processore Exynos 2100 monta la GPU Mali-G78 con 14 ore capace di offrire un boost delle prestazioni pari al 40% rispetto al modello precedente, mentre l’ISP è adesso in grado di gestire sensori fino a 200 MP di risoluzione, controllare un totale di sei sensori e maneggiare contemporaneamente l’output di quattro sensori (contro i tre di Qualcomm Snapdragon 888).

Ovviamente presente il modem 5G integrato pensato per raggiungere fino a 7,35 Gbps in download su reti mmWave e fino a 5,1 Gbps su reti sub-6. Il processore è già entrato in fase di produzione di massa ed è atteso sulla gamma Samsung Galaxy S21 che verrà presentata il 14 gennaio.

Restate sintonizzati: GPU AMD in arrivo

Infine, sempre durante l’evento, Dr. Inyup Kang, executive di alto livello di Samsung, ha confermato che la compagnia sta lavorando con AMD per la realizzazione della “nuova generazione di GPU mobile” e che sarà presentata “con il prossimo dispositivo flagship“. È da diverso tempo che sappiamo delle GPU AMD su dispositivi Samsung, ma la conferma di queste ore ci anticipa che potremo vederle in azione già a partire dai prossimi mesi.